Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

U nedjelju navečer u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incidenta. Kako piše Dubrovački dnevnik, incident je izazvala Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz showa 'Gospodin Savršeni'.

- Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena - piše Dubrovački dnevnik.

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - kaže nam prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri.

- Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru - dodao je.

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.