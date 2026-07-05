Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta te kako se trenutno nalazi na triježnjenju. "Ostavili smo je na vodi, kad smo je 'skupili' bila je neprepoznatljiva", rekli su nam
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
U nedjelju navečer u jednom je kafiću u Dubrovniku došlo do incidenta. Kako piše Dubrovački dnevnik, incident je izazvala Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz showa 'Gospodin Savršeni'.
- Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena - piše Dubrovački dnevnik.
Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta.
- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - kaže nam prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri.
- Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru - dodao je.
Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.
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