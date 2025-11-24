Na društvenim mrežama popularnog benda Ljubavnici objavljen je kratki teaser u kojem je Laura s mikrofonom i ružom, a pratitelj su se zapitali pjevali Laura u njihovoj novoj pjesmi. Odgovor će dobiti u 19 sati...
Laura iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala: Je li postala zvijezda spota ili pjevačica?
Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz 'Gospodina Savršenog', ponovno je zaintrigirala javnost najavom velikog projekta koji će ugledati svjetlo dana u ponedjeljak u 19 sati.
Naime, glazbena scena užarila se nakon što su članovi popularnog benda Ljubavnici otkrili da je Laura "utjelovila njihovu Otrovnicu". Kratki teaser koji su objavili – u kojem Laura pozira s mikrofonom i crvenom ružom – odmah je potaknuo lavinu pitanja među fanovima. Je li Laura nova glavna zvijezda spota… ili možda debitira kao pjevačica?
"Dragi moji, opet sam bila vrijedna i spremila vam nešto zanimljivo… još kratko ću vas prepustiti mašti. Što mislite, o čemu je riječ?" napisala je Laura na svom Instagramu uz nekoliko misterioznih fotografija koje su odmah privukle pozornost.
U kratkom teaseru mogu se vidjeti visoke potpetice, scena snimanja, glazbeni instrumenti i Laura u samom centru kadra – što mnoge navodi na zaključak da bi upravo ona mogla biti nositeljica cijelog koncepta. Ako je suditi prema produkciji i redateljskom pristupu, fanove očekuje provokativan, vizualno snažan i vrlo ispoliran glazbeni uradak.
