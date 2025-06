Laura iz 'Savršenog' je operirala nos: Evo kako sada izgleda!

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je kako se podvrgnula operaciji nosa. Na društvenim mrežama objavila je snimke i fotografije nakon operacije te se obratila svojim pratiteljima.

- Želim se obraniti pred ljudima koji me nisu vidjeli uživo. Taj moj nos nije prije bio toliko loš. To su svi rekli koji su me vidjeli uživo, pogotovo nakon showa. Nažalost, nisam fotogenična osoba, tako da sam ispala tako kako sam ispala - ispričala je u obliku Instagram Storyja gdje i objavila kako izgleda sada.

Foto: Instagram

Ispričala je da joj je ovo šesti dan nakon operacije te da su podljevi koje ima normalni, no da je ništa ne boli.

- Čisto da se zna, hejteri, vidjela sam komentare, ali sam i svjesna kako izgledam uživo. Nisu me pogodili komentari, neki su rekli da sam u show došla zaraditi za nos, nisam, uložila sam novac u pametnije stvari tada. Sada sam odlučila - zašto ne, imam sve dobro osim tog nosa, zašto ne poraditi na tome - rekla je.

- Ne snimam ovo da bih se nekome pravdala. Dijelim svoje iskustvo jer netko ima sličnih problema i želim naglasiti da ako išta idete raditi na sebi, radite to zbog sebe - poručila je Laura.

Foto: Instagram

Dodala je kako je i kao dijete išla na operaciju nosa zbog devijacije septuma.