Snimka na kojoj Laura intervjuira mlade sportaše objavljena je na TikToku i brzo je postala viralna. Neki su joj pisali kako je dečke trebala pitati za njihov datum rođenja
U NOVIM 'VODAMA'
Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla
Čitanje članka: < 1 min
Lauru Prgomet hrvatska je publika zapamtila po prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', kada je Šimu pitala za njegov datum rođenja. Sada se Laura okušala u voditeljskoj ulozi te je intervjuirala mlade sportaše na terenu.
Nakon showa, Laura je postala influencerica na društvenim mrežama. Stekla je mnoge obožavatelje, a li i poveći broj pratitelja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku