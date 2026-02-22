Obavijesti

U NOVIM 'VODAMA'

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla

Piše Stela Kovačević,
Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla
Foto: TikTok/Screenshot

Snimka na kojoj Laura intervjuira mlade sportaše objavljena je na TikToku i brzo je postala viralna. Neki su joj pisali kako je dečke trebala pitati za njihov datum rođenja

Lauru Prgomet hrvatska je publika zapamtila po prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', kada je Šimu pitala za njegov datum rođenja. Sada se Laura okušala u voditeljskoj ulozi te je intervjuirala mlade sportaše na terenu.

@nkzagrebcity

Intervju uoči utakmice protiv Rugvice 🎙️ Marko Svibić o pripremi i očekivanjima.

♬ original sound - NK Zagreb City
@nkzagrebcity

Četiri gola i još jedna vrhunska izvedba 🎯 Poslušajte izjavu nakon susreta.

♬ original sound - NK Zagreb City

Nakon showa, Laura je postala influencerica na društvenim mrežama. Stekla je mnoge obožavatelje, a li i poveći broj pratitelja.

