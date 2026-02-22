Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla

Lauru Prgomet hrvatska je publika zapamtila po prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog', kada je Šimu pitala za njegov datum rođenja. Sada se Laura okušala u voditeljskoj ulozi te je intervjuirala mlade sportaše na terenu.

@nkzagrebcity Intervju uoči utakmice protiv Rugvice 🎙️ Marko Svibić o pripremi i očekivanjima. ♬ original sound - NK Zagreb City

@nkzagrebcity Četiri gola i još jedna vrhunska izvedba 🎯 Poslušajte izjavu nakon susreta. ♬ original sound - NK Zagreb City

Nakon showa, Laura je postala influencerica na društvenim mrežama. Stekla je mnoge obožavatelje, a li i poveći broj pratitelja.