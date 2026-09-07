Laura Prgomet u reality showu se već ljubila pred kamerama! Evo s kim je završila u krevetu

Laura Prgomet u subotu navečer ušla je u desetu sezonu srpskog reality showa 'Elita'.

- Ja sam prirodni skandal majstor, nemam tremu nikakvu. Vidjet ćemo kako će se sve odvijati - rekla je u programu televizije Pink prije ulaska u Bijelu kuću gdje će 55 sudionika showa biti izolirano mjesecima. Laura je ovog ljeta dospjela u središte pozornosti zbog incidenta koji se dogodio u Dubrovniku, nakon kojeg je završila u istražnom zatvoru.

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U jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu Laura je tad vrijeđala sve goste, razbijala je čaše i inventar objekta te je vikala. Pozvali su policiju, a prilikom policijskog postupanja, prema navodima nadležnih, fizički je nasrnula na policijske službenike te je pritom jedna policajka lakše ozlijeđena. Tad je protiv 26-godišnjakinje iz Dugog Sela pokrenuta čak i istraga koja se temeljila na sumnji da je počinila dva kaznena djela napada na službenu osobu. Nedugo nakon incidenta, Laura je rekla kako je ostala šokirana kad je pogledala snimke te da ponašanje koje je vidjela na snimkama ne predstavlja njezine vrijednosti, a posebno se ispričala policijskoj službenici koju je vrijeđala tijekom incidenta.

Razgovarajući s drugim sudionicima 'Elite' o činjenici da će jako dugo biti zatvoreni u Bijeloj kući, Laura se dotakla i svog privođenja. Kazala je kako je kako voli biti u pokretu te da joj sjedenje u kući teško pada. Spomenula je kako je jednom tri dana bila u zatvoru, što je odmah zaintrigiralo ostale sudionike showa.

- Nije bitno, ne bih sad o tome. Bila sam nešto malo zločesta, pa sam bila u zatvoru - rekla je Laura i nasmijala se. U predstavljanju prije ulaska u show, Laura je kazala kako je zaljubljive prirode, što je pokazala već prvi dan kada je završila ispod pokrivača s Filipom Carom.

- Pršte poljupci na sve strane: Car i Laura ne mogu odoljeti jedno drugom. Opet se zavukli ispod pokrivača - piše na službenom profilu showa ispod videa na kojem se Laura i Car komešaju na kauču ispod pokrivača. Filip Car jedno je od najpoznatijih lica srpskih reality showova, koji se proslavio nastupima u 'Zadruzi' i 'Eliti'.

Prije ulaska u show, Laura je stavila filere u guzu te obavila 'hip dip' tretman, nakon čega se požalila kako ne može spavati na leđima. Čini se da su joj bolovi prošli po ulasku u show.