Lawrence: 'Jednom sam pala s bine i svi su mi vidjeli gaćice...'

Američka filmska i televizijska glumica Jennifer Lawrence danas slavi 29. rođendan.

Rođena je kao prva djevojčica u obitelji s očeve strane u 50 godina. Odrasla je na farmi konja u Kentuckyju s dva starija brata, Blaineom i Benom, a često je nosila i njihovu odjeću. U školi je bila velika pričalica, ali Jennifer nije voljela partyje i školske izlete.

Prije nego što je postala zvijezda, volontirala je kao medicinska sestra u dječjem kampu. Dok je s majkom šetala New Yorkom zapazio ju je glumac na talente. Iako je Oscarom nagrađena glumica, nije pohađala ni jedan sat glume u životu.

- Nikada nisam glumila u kazalištu niti išla na tečajeve i mislim da je to dobro. Imam instinkt koji me vodi u pravom smjeru - rekla je Jennifer jednom prilikom.

Njezino prvo pojavljivanje na televiziji bilo je u MTV showu 'My super sweet sixteen', kada je imala samo 14 godina. Proslavila se s nekoliko sjajnih uloga, pogotovo u filmovima 'Zimska kost' i 'U dobru i u zlu'. Naime, producenti drame 'Zimska kost' mislili su da je Jennifer previše lijepa za ulogu Ree. Tako se glumica pojavila na audiciji znojna i neoprane kose, a sve ostalo je povijest. U jednoj od scena iz istog filma skida kožu vjeverici, a zanimljivo je da je stvarno to radila. Za tu je ulogu također nominirana za Oscara.

Tokom svoje glumačke karijere dogodilo joj se nekoliko zaista smiješnih trenutaka. Naime, njezin pad pri izlasku na scenu samo je dokaz njezine smotanosti, jer je u filmu 'Igre gladi' kolegu Josha Hutchersona (26) slučajno šutnula u glavu, a na snimanju filma 'Igre gladi: Plamen' pala je sa scene pa su joj svi vidjeli donje rublje.

Jennifer je otkrila kako je bila luda za Johnom Stamosom (55) iz serije 'Puna kuća' kojeg je čak uhodila. Također, ne podnosi sestre Kardashian.

- Gledala sam kada se Kim razvodila i to je zaista bolno. Međutim, ona to koristi u svrhu zabave, a mi to gledamo - rekla je glumica.

Jennifer kaže da se lako dekoncentrira, a često čitanje neke knjige prekida filmom. Također, obožava kinesku kuhinju, a ukoliko je naruči nerijetko isti ručak postaje i večera.

Ako je mlada oskarovka unatrag nekoliko godina uspjela nešto demonstrirati, to je da je od 'obične' glumice kakvu smo gledali u filmovima 'Garden Party', 'Kao ludi' ili 'Kuća na kraju ulice' postala istinski kvalitetna glumica.

