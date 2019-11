Lazić na poligrafu: 'Bivša žena me uhodila i drogirao sam se'

Folk pjevač Darko Lazić (28) gostovao je u serijalu 'Blic poligraf' gdje je odgovarao na škakljiva pitanja. Na pitanje je li ikad dobio više od 370.000 kuna bakšiša, Darko je rekao da na svadbi zaradi toliko, ali ne ide sav novac njemu već se dijeli na više dijelova.

- Da sam dobio toliki bakšiš oženio bih se odavno - našalio se Darko. Iako je odgovorio iskreno da nikada nije prevario zaručnicu Marinu s kojom ima sina Alekseja, ipak je 'pao' kad je rekao da nikad nije bio s više djevojaka istovremeno.

Progovorio je i o svom odnosu s bivšom suprugom, pjevačicom Anom Sević (34), s kojom je i dalje u kontaktu zbog kćeri Lorene. Tijekom braka ga je, kaže Darko, Ana pratila i uhodila.

- Unajmila je nekoga, ali možda je osobno, ne znam točno - rekao je Darko koji se boji da neće više nikada funkcionirati kao prije prometne nesreće.

- Baš se trudim dosta, ali treba puno vremena proći da bih se vratio na staro. Ipak su bile ozbiljne ozljede - rekao je Darko. Kad se dogodila prometna nesreća Darko nije imao valjanu vozačku dozvolu, a nije ju ni obnovio niti vozi automobil.

- Fizički je neizvodljivo zbog noge - kaže pjevač, kojeg su mnogi kolege razočarali jer u najtežim trenucima nakon nesreće nisu bili uz njega.

- Tada vidiš tko su ti pravi prijatelji, a tko ne - rekao je Lazić. U posljednjih godinu dana puno se šuškalo da Darko duguje novac 'zelenašima', što je on i potvrdio.

- Bila mi je frka za 'kintu' i posudio sam novac. Preko prijatelja sam došao do nekog čovjeka koji to radi, ali to je davno bilo. To je već sređeno i vraćeno sve. Ali nije me sramota reći da sam dugovao - kaže Darko. Nije se ustručavao ni iskreno reći da je koristio narkotike.

