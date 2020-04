Lazić se 'prepolovio': Smršavio 45 kilograma, ne želi još stati

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lazić je otkazao svadbu zbog korone: 'Samo da smo zdravi'

Folk pjevač Darko Lazić (28) počeo se boriti s prekomjernom težinom nakon prometne nesreće koju je imao u listopadu 2018. Nakon toga je imao bolove u kukovima zbog čega su mu kilogrami počeli smetati. Nedavno je otišao pod nož i smanjio želudac. Srpski mediji pišu kako je do sada 'skinuo' 45 kilograma.

Foto: Youtube/Screenshot

Folker je istaknuo kako na tome neće stati, a nakon operacije je rekao kako mora paziti na prehranu. Njegova dijeta urodila je plodom.

- Krvna slika mi je bila loša pa su mogli nastati i veći problemi. Nisam se mogao normalno ni kretati, jer sam konstantno imao bolove, što me jako mučilo - rekao je Lazić za srpski Blic.

Na svom Instagram profilu objavio je nekoliko fotografija iz kojih je očito kako je vidno smršavio.

Foto: Instagram

Darko sada ne želi zapostaviti svoje zdravlje. Želi da kao nekad bez ikakvih pomagala hoda pa zato uporno trenira, pliva i vozi automobil. Maksimalno je aktivan i pokretan. Također, uspio se okaniti poroka.

- To je ružna stvar moje prošlosti. Nisam netko tko laže, pred svima sam priznao što sam radio. Ne znam tko se sa estrade ne drogira. Svi to koriste, a onda je samo Lazić narkoman. Uspio sam se toga riješiti i sad živim drugačijim životom. Sve sam promijenio i došlo je vrijeme da živim punim plućima - rekao je pjevač.

Foto: Instagram

Dok traje izolacije zbog trenutne pandemije korona virusa, Lazić vrijeme provodi kod kuće sa svojom zaručnicom Marinom Gagić (20). Nedavno je rekao kako su odgodili svadbu koju su planirali imati ove godine, a razlog je upravo pandemija. Darko je istaknuo kako je trenutno zdravlje najvažnije pa će pričekati.

Foto: Instagram

Osim što je smršavio, odlučio se i za 'karantensku' frizuru pa je sada ćelav. S obzirom na to da frizerski salone ne rade, uzeo je stvar u svoje ruke i obrijao glavu. No, to mu nije prvi put. Većina njegovih obožavatelja ne zna da je pjevač završio frizersku školu i baratanje s frizerskim priborom nije mu strano. Iako se nikada nije bavio tim zanatom, Lazić je pokazao da je prilično vješt frizer.

