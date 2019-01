Lazića nakon nesreće 'muče' loši snovi, zabrinuo je prijatelje

Srbijanski pjevač Darko Lazić (27) uspješno se oporavlja od ozljeda koje je zadobio u prometnoj nesreći. Prošli mjesec šokirao je liječnike nakon što je napustio rehabilitacijski centar u kojemu se nalazio, a sada je zabrinuo i svoje obožavatelja.

Foto: Instagram/orijent

Naime, pjevač je na društvenim mrežama objavio dubokoumni citat i pokrenuo raspravu između brojnih fanova.

[video: 1202213 / ]

- Probude me loši snovi iz kojih ne izlaziš - objavio je na svom Instagram profilu. U manje od četiri sata skupio je više od 1.300 lajkova, ali i nekoliko komentara podrške.

Foto: Privatni album

- Imaš pravo. Kada ne bi bilo tih 'loših' snova, nikada ne bi znali uživati u lijepim. Loši snovi nam dođu kao blagoslov. Izdrži - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Foto: Privatni album

Bez obzira na teške dane koje je proveo u bolnici, Darko kaže, kako mu je ovo bila najbolja godina u životu.

- Dobit ću sina. Marina je trudna, tako da je to za mene najvažnija i najvrjednija stvar koja mi se dogodila u 2018. S druge strane, zahvalan sam Bogu što me čuvao i što sam živ. Dogodilo se što se dogodilo. Idemo dalje i to ostavljam iza sebe - otkrio je Lazić za Kurir.

Foto: privatni album

Iako je obećao promijeniti društvo, ali i način života, Lazića će obožavatelji i dalje često viđati u kavanama jer su one, kako kaže, njegov život.

- Moram pjevati, a pjeva se u kavani. Pripazit ću s kim se družim. Više neće biti lošeg društva, a popravit ću i mnogo drugih stvar u životu. Sve je to mašinerija u koju upadneš i samo toneš, a ja ću se lagano izvući iz svega - dodaje pjevač koji je nakon prometne nesreće izgubio 20 kilograma.