Legenda hrvatske glazbe Nenad Ninčević u dokumentarcu HRT-a otkrio svoju životnu priču

Neke od najpoznatijih domaćih pjesama nastale su iz pera Nenada Ninčevića. Ovaj pjesnik, skladatelj i glazbenik autor je hitova poput 'Blago onom tko te ima', 'Piši mi', 'Lipa si lipa', 'Put putujem', 'Krila leptira', 'Žuto lišće ljubavi', ali i brojnih drugih. Ninčević je više od četiri desetljeća na hrvatskoj glazbenoj sceni, a za svoj je rad osvojio stotine festivalskih nagrada, Hrvatsko društvo skladatelja 2025. dodijelilo mu je Nagradu Milivoj Körbler za sveukupni autorski rad.

Upravo je o Nenadu Ninčeviću bila riječ u četvrtoj epizodi druge sezone HRT-ove dokumentarne serije Zauvijek autor. Ninčevićeve pjesme posebno za dokumentarac Zauvijek autor izvele su Hrvatske ruže, dajući novi glas odavno poznatim stihovima.

Zagreb: Cesarica gala party, nastupi | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ninčevićeva priča počinje u Splitu, gradu u kojem se krajem sedamdesetih uključuje u tadašnju novovalnu scenu. Pisanje je, međutim, u njegov život stiglo mnogo ranije: od djetinjstva ispunjenog knjigama i prvim rimama riječi će ostati njegovo glavno autorsko sredstvo, a sposobnost da ih pretvori u pamtljive stihove s vremenom će ga učiniti jednim od najplodnijih autora hrvatske popularne glazbe, piše HRT.

Sredinom osamdesetih s Tomislavom Mrduljašem i Ivom Amulićem osniva Tutti Frutti Balkan Band. Pjesme poput Stvari lagane, Krila leptira, Dok gitara svira, Gore iznad oblaka i Opusti se i uživaj obilježile su jedno razdoblje domaće pop-rock scene, no Ninčevićev autorski put odavno je prerastao granice jednog benda. Njegove su stihove uglazbljivali Zdenko Runjić, Zrinko Tutić, Rajko Dujmić, Đorđe Novković, Miro Buljan, Tomislav Mrduljaš i brojni drugi, a izvodila ih neka od najvećih imena hrvatske popularne glazbe.