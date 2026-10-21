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ZAUVIJEK AUTOR

Legenda hrvatske glazbe Nenad Ninčević u dokumentarcu HRT-a otkrio svoju životnu priču

Piše Zrinka Medak Radić,
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Legenda hrvatske glazbe Nenad Ninčević u dokumentarcu HRT-a otkrio svoju životnu priču
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Foto: HRT
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Ninčevićeve pjesme posebno za dokumentarac Zauvijek autor izvele su Hrvatske ruže, dajući novi glas odavno poznatim stihovima.

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Neke od najpoznatijih domaćih pjesama nastale su iz pera Nenada Ninčevića. Ovaj pjesnik, skladatelj i glazbenik autor je hitova poput 'Blago onom tko te ima', 'Piši mi', 'Lipa si lipa', 'Put putujem', 'Krila leptira', 'Žuto lišće ljubavi', ali i brojnih drugih. Ninčević je više od četiri desetljeća na hrvatskoj glazbenoj sceni, a za svoj je rad osvojio stotine festivalskih nagrada, Hrvatsko društvo skladatelja 2025. dodijelilo mu je Nagradu Milivoj Körbler za sveukupni autorski rad.

Upravo je o Nenadu Ninčeviću bila riječ u četvrtoj epizodi druge sezone HRT-ove dokumentarne serije Zauvijek autor.  Ninčevićeve pjesme posebno za dokumentarac Zauvijek autor izvele su Hrvatske ruže, dajući novi glas odavno poznatim stihovima.

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Ninčevićeva priča počinje u Splitu, gradu u kojem se krajem sedamdesetih uključuje u tadašnju novovalnu scenu. Pisanje je, međutim, u njegov život stiglo mnogo ranije: od djetinjstva ispunjenog knjigama i prvim rimama riječi će ostati njegovo glavno autorsko sredstvo, a sposobnost da ih pretvori u pamtljive stihove s vremenom će ga učiniti jednim od najplodnijih autora hrvatske popularne glazbe, piše HRT.

Sredinom osamdesetih s Tomislavom Mrduljašem i Ivom Amulićem osniva Tutti Frutti Balkan Band. Pjesme poput Stvari lagane, Krila leptira, Dok gitara svira, Gore iznad oblaka i Opusti se i uživaj obilježile su jedno razdoblje domaće pop-rock scene, no Ninčevićev autorski put odavno je prerastao granice jednog benda. Njegove su stihove uglazbljivali Zdenko Runjić, Zrinko Tutić, Rajko Dujmić, Đorđe Novković, Miro Buljan, Tomislav Mrduljaš i brojni drugi, a izvodila ih neka od najvećih imena hrvatske popularne glazbe.

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