Fotografija je nastala 1973. u svlačionici pod tušem. 'To je bilo kad smo osvojili Kup i prvenstvo. To je onda bija neki đir, da se poljube u usta. To je bila zezancija. Fotografija nema veze s onim na što aludira, kaže Lazić

Splitski fotograf s losanđeleskom adresom odmalena je ludovao za Hajdukom. S ekipom se penjao po stablima, krovovima i zidovima kako bi na Starom placu mogao gledati utakmice. POGLEDAJTE VIDEO: - Palo mi je na pamet kako bih najlakše i mukte moga ulazit na Plac. Osnova san gimnazijski list Staze, proglasija se urednikon i najavija se predsjedniku Hajduka Titu Kiriginu. Na razgovoru u njegovu uredu objasnija sam: ‘Druže Tito, naš školski list imat će dvije stranice posvećene Hajduku i ja kao urednik fotografije molio bih propusnicu’. Upalilo je! Tito je zva Kantu i ‘mali’ je dobija propusnicu. Niti jedno kasnije ekskluzivno snimanje nije se moglo usporedit s osjećajem kad san s propusnicom pored čuvara uša na Hajduka - ispričao je Jadran Lazić. Ovih dana, do 15. rujna, u Zagrebu, u Hrvatskom glazbenom zavodu, izlaže svoje fotografije nastale tijekom karijere duge 50 godina. Od fotografija omiljenog mu kluba Hajduka izdvojili smo onu Dražena Mužinića Frfe i Vilsona Džonija. Fotografija je nastala 1973. u svlačionici pod tušem. - To je bilo kad smo osvojili Kup i prvenstvo. To je onda bija neki đir, da se poljube u usta. To je bila zezancija. Rekao sam im: ‘Dajte jedan poljubac za slavlje’. Fotografija nema veze s onim na što aludira - kaže nam Lazić. A što kažu sami akteri fotke? - Mužinić je krasan momak. Reka sam mu: ‘Šta ćemo se sad ljubit u obraz, poljubi me u usta’. Sićam se slike, kako ne?! Šta će nas ko zafrkavat zbog toga. Nema šanse. Ispalo je najbolje. Koliko smo vrimena proveli zajedno po karantenama, nego šta ćemo nego se ljubit - našalio se legendarni Vilson Džoni. On i Lazić prijatelji su dugi niz godina. - Svaka mu čast što je jedan od vodećih fotoreportera. A ono što smo doživjeli neka ostane među nama. O tome ćemo on i ja pričati - našalio se odlično raspoloženi Vilson. I Dražen Mužinić itekako se dobro sjeća Lazićeve fotografije. - Otkad mu je Tito dozvolija da snima, vrtili smo se u istom društvu. A Vilson je uvik bija raspoložen za vic. Samo šta ja volim crne, a on je bija plavi. I ženu sam tražija crnu - našalio se i Mužinić.