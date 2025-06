Legendarna novinarka Ivana Prohić: 'Uz 'Zlatnu ligu' slavit ćemo ja i suprug i zlatni pir!'

Kada im je prije tri godine ponuđeno da u paru vode emisiju "Zlatna liga", posvećenu generaciji "65 plus", legendarna umirovljena novinarka Ivana Prohić te bivši ratni reporter, urednik i voditelj središnjeg "Dnevnika" HTV-a, kao i glavni urednik Informativnog programa HTV-a od 2004. do kraja 2007. - Vladimir Rončević, rado su prihvatili poziv matične kuće, HRT-a. Za Prohić, koja se umirovila prije 20-ak godina, a kojoj mirovina predstavlja samo prijelaz na drugi kolosijek života i oblik slobode u kojem popunjava praznine nastale tijekom radnog vremena, a to je puna posvećenost obitelji, djeci i unucima, navedeni projekt predstavljao je radost povratka poslu koji je uvijek voljela raditi, kao i kolega Rončević, kojem se svidjela ideja da umirovljeni iskusni TV ljudi, koji su obilježili hrvatsku novinarsku povijest, razgovaraju s poznatim i priznatim osobama iz javnog života. Riječ je o emisiji koju čine zlatnoligaši, tj. osobe iz javnoga, kulturnog, sportskog, umjetničkog i medijskog života, koji ugošćuju isto tako zanimljive goste. Svi oni dobrano su zagazili u umirovljeničke dane, ali su i dalje zanimljivi, aktivni, angažirani i prepuni snage, duha i životne radosti.

