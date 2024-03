Legendarni animator Hayao Miyazaki je osvojio treći Oscar

Legendarni animator Hayao Miyazaki (83), tvorac filmova 'Spirited Away' i 'My Neighbor Totoro', osvojio je svoj treći Oscar. Miyazaki je pobijedio u kategoriji najboljeg animiranog filma za 'The Boy and the Heron'. Ujedno je postao i najstariji animator koji je osvojio ovu nagradu. U istoj je kategoriji pobijedio 2001. godine s filmom 'Spirited Away'.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Prije nego što je stvorio 'The Boy and the Heron', objavio je da ide u mirovinu, a onda je iznenadio kad je odlučio napraviti ovaj film. Njegov novi animirani film je osvojio i Zlatni globus te BAFTA-u. Hayao i producent Toshio Suzuki nisu bili prisutni na dodjeli kako bi prihvatili nagradu.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Producent Kiyofumi Nakajima, predsjednik Studija Ghibli, primio je nagradu umjesto njih te se obratio javnosti u ime Suzukija.

- Ovaj film je započeo s redateljem Hayaom Miyazakijem koji je povukao svoje priopćenje o mirovini. Potom smo sedam godina proveli stvarajući njegovo djelo. Prošlo je deset godina od prethodnog njegovog filma, 'The Wind Rises', a tijekom tog perioda su se dogodile dramatične promjene u okolini koja okružuje filmove. Ovaj film je bilo jako teško završiti - rekao je. Dodao je i da je zahvalan što je njihov rad prepoznat od strane velikog broja ljudi u cijelom svijetu.

- Hayao i ja smo znatno ostarjeli. Zahvalan sam što sam dobio ovakvu čast u mojim godinama te ovo uzimam kao poruku da nastavimo s našim radom - poručio je za kraj.