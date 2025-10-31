Legendarni glumac zasjenio je crveni tepih u Londonu: Brojna publika nije ga niti prepoznala

Na londonskoj premijeri nove serije 'The Death of Bunny Munro' svi pogledi bili su uprti u glumca Davida Threlfalla, koji je iznenadio potpuno novim izgledom.Legendarni britanski glumac, poznat po ulozi Franka Gallaghera u britanskoj verziji serije Shameless, pojavio se u ležernoj odjevnoj kombinaciji, sako, bijela majica, cargo hlače i šal, no pažnju je ukrala njegova gusta, duga brada zbog koje su mnogi morali dvaput pogledati da bi ga prepoznali.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

U novoj seriji 'Threlfall' tumači oca glavnog lika Bunnyja, kojeg igra Matt Smith, poznat iz serije 'Doctor Who'. Adaptacija romana Nicka Cavea iz 2009. godine stiže uskoro na 'Sky Atlantic', a osim Smitha i Cavea, u projektu sudjeluje i Rafael Mathé.

Foto: imdb

Threlfall je od 2004. do 2013. glumio u svih jedanaest sezona Shamelessa serije koja je kasnije inspirirala popularnu američku verziju. Publika ga je mogla vidjeti i u serijama 'Funny Woman', 'After Life te Code od a Killer', kao i u filmovima 'Nowhere Boy', 'Hot Fuzz' i 'Black Sea'.