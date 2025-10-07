Obavijesti

VELIKI HUMANITARAC

Legendarni Halid je dobrotu nesebično sipao na sve strane...

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 5 min
Umro je Halid Bešlić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nemoguće je nabrojati sve dobre stvari koje je Halid napravio kako bi pomogao drugima. Humanitarnim radom bavio se desetljećima...

Ako ste organizirali neku humanitarnu akciju i trebali ste zvijezdu da je podrži, da je progura u javnost, da joj da na vidljivosti... Samo ste se trebali dokopati telefonskog broja Halida Bešlića. Jednom kad imate broj, smatrajte sve riješenim. Nije bilo šanse da Halid Bešlić odbije sudjelovati. Osim što je bio veliki pjevač, za Halida se mora istaknuti i da je bio veliki humanitarac. Potrebitima je uvijek rado pomagao...

Halid Bešlić 07:12
Halid Bešlić | Video: 24sata/pixsell

"I otac mu je bio takav dobar, uvijek je svima pomagao", kazali su za Avaz oni koji su poznavali ovu obitelj...

Nemoguće je nabrojati sve dobre stvari koje je Halid napravio kako bi pomogao drugima. Primjerice, tamo 2014. godine, nakon strašnih poplava u BiH, svoj motel u Sezimovcu dao je na korištenje sugrađanima koji su ostali bez svega. "Svi znamo da je Halid uvijek spreman pomoći ljudima kojim je to potrebno. To je potvrdio i na ovaj način.", kazao je njegov menadžer tom prilikom.

Humanitarnim radom bavio se desetljećima...

"Za vrijeme rata u BiH Bešlić je organizirao stotine humanitarnih koncerata po Europi za pomoć žrtvama rata", pisao je svojevremeno B92.

Jednom su ga zbog sudjelovanja u brojnim humanitarnim akcijama usporedili i s Bono Voxom...

Foto: Privatni album

"Halid Bešlić organizirao je koncert za plaćanje operacije oka poznatom bubnjaru Vladi Zovku Krcku, koji se skrasio se u Glini nakon što je vjetrovima rata protjeran iz Bosne i Hercegovine i rodnih Zavidovića", pisao je 2010. godine Večernji list.

"Uz Halida Bešlića, koji je sigurno uz Bona najveći dobrotvor u svijetu glazbe, veliku darovnicu za moje liječenje dao je i glinski ugostitelj Drago Spajić" – kazao je tad Vlado Zovko Krcko.

Godine 2008. pjevao je na humanitarnom koncertu "Zvijezde hit" u Zagrebu.

ARHIVA - Humanitarni koncert Zvijezde Hit u zagrebačkom Domu sportova
Foto: Petar Glebov/24sata

U Dubrovniku je 2011. pjevao na velikom koncertu za humanitarnu akciju "Pokrijmo im kuću srcima"...

Dubrovnik: Veliki koncert za humanitarnu akcijiu "Pokrijmo im ku?u srcima"
Dubrovnik: Veliki koncert za humanitarnu akcijiu "Pokrijmo im ku?u srcima" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Sudjelovao je na humanitarnoj utakmici u Dubrovniku 2012. godine, humanitarne akcije bile su gotovo nezamislive bez njega....

Dubrovnik: Humanitarna utakmica u sklopu Dubrovnik football summita
Dubrovnik: Humanitarna utakmica u sklopu Dubrovnik football summita | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tamo 2013. pjevao je na humanitarnom koncertu za pomoć splitskom centru za autizam...

Split: Humanitarni koncert Za istinu - ja mogu sve!
Split: Humanitarni koncert Za istinu - ja mogu sve! | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Organizirao je koncerte za nabavku opreme bolnicama, pjevao je Halid više puta i na humanitarnom koncertu "Želim život"  u organizaciji Zaklade Ana Rukavina i Nove TV.

Zagreb: Na glavnom Trgu održan koncert Želim život za zakladu Ana Rukavina
Zagreb: Na glavnom Trgu održan koncert Želim život za zakladu Ana Rukavina | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Prošle godine pjevao je u Zenici na koncertu "Niste sami" za pomoć žrtvama poplava... S njim su tad nastupali Gibonni, Plavi orkestar i Bajaga.

"Posebna emocija, poseban koncert, posebna večer. Ekipa rokera i ja s narodnjakom da sve fino začinimo. Ovdje smo da održimo koncert pomoći i da kažemo stradalima da nisu sami. Ja sam otišao tamo par dana nakon poplava. Situacija je stravična. To se ne može opisati. Red je da se pomogne ljudima da stanu na noge, da nastave živjeti svojim normalnim životima. Mi možemo koliko možemo, bitan je taj društveni faktor, da se stvori ta atmosfera međusobnog poštivanja, pa koliko tko može će i pomoći", kazao je tad Halid za Novu TV.

Novac mu nikad nije bio na prvom mjestu...

- Mogu ja voziti bijesni automobil, snimati milijunske spotove, ali zašto bih to radio dok moj susjed nema za kruh? Meni je zadovoljstvo nahraniti njega, otići u javnu kuhinju, dati svoj doprinos, nahraniti danas 100 gladnih usta ili u dječjem domu donirati novac. Volio bih kada odem da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača - kazao je Halid svojevremeno. 

Odbio je ogromne iznose za nastupe na privatnim zabavama tijekom pandemije korona virusa...

- Ne želim pjevati dok ljudi leže po bolnicama, nema tih para, sve sam odbio. Ja se ne trebam dokazivati, zapjevam za svoju dušu - kazao je tamo 2021. za Alo.

Veliki humanitarac

Godine 2022. godine pridružio se BiH inicijativi "Hajde da uvedemo red i pomognemo gladnima". "Nitko sam i nitko gladan", poručio je tad Halid.

Nije održavao humanitarne koncerte samo za regiju. Tamo 2023. održao je humanitarni koncert u Dubrovniku za žrtve razornog potresa koji je pogodio Siriju i Tursku. Sudjelovao je i na "Teletonu" kojim se prikupljala pomoć za žrtve ovog potresa...

"Koliko god novca da se skupi dobro je, od srca je. Mogućnosti su limitirane, dosta ljudi zove. Bit će jako dobro, posebno za naše uvjete. Baš je fino i osjećaš se, kako bih rekao, osjećaš se da vrijediš. Osjećaš se da nešto doprinosiš, baš dobra priča", kazao je Bešlić tad za Dnevni Avaz.

A "baš dobra priča" bio je i Halid. I zato, Halide, hvala ti na pjesmi, hvala ti svemu...

