Legendarni tenor Jose Carreras nastupio u pulskoj Areni: 'Velika mi je čast pjevati tu...'

Operni tenor José Carreras u utorak navečer nastupio je u pulskoj Areni gdje je u pratnji Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Davida Gimeneza izveo neke od najpoznatijih arija i pjesama koje su obilježile njegovu karijeru. Za tu prigodu pripremljen je raznovrstan repertoar prilagođen koncertu na otvorenom - od klasičnih djela, zarzuela i napolitanskih pjesama do crossovera, te predstavljen repertoar osmišljen tako da na pristupačan način dopre do publike.

Posebna gošća bila je sopranistica Dušica Bijelić, čiji će raskošni glas i izražajnost nadopunila Carrerasovu interpretaciju.

Carreras je poznat po iznimnoj vokalnoj tehnici, emocionalnoj izražajnosti i nezaboravnim interpretacijama uloga u operama Verdija i Puccinija.

Tijekom karijere ostvario je više od 60 opernih uloga i prodao preko 85 milijuna nosača zvuka, čime se svrstao među najuspješnije operne pjevače u povijesti.

Osim po glasu, poznat je i po humanitarnom radu. Nakon što je 1987. pobijedio leukemiju osnovao je Međunarodnu zakladu José Carreras koja pomaže istraživanju i liječenju te bolesti.

Njegova popularnost dodatno je obilježena i povijesnim projektom Tri tenora koji je 1990. pokrenuo zajedno s Plácidom Domingom i Lucianom Pavarottijem.

Slavni operni tenor i na pozornici pulskog amfiteatra je istaknuo kako mu je velika čast pjevati u Areni koju smatra jednom od najljepših pozornica.