Lejla Filipović pokazala kako su Tarik i ona izgledali prije devet godina: 'Bili ste mladi i ludi...'

<p>Mnogima omiljeni voditelj <strong>Tarik Filipović</strong> (48) i bivša miss Hrvatske<strong> Lejla Filipović</strong> (43) u braku su 13 godina. Postali su par 2006. te isprva nisu htjeli potvrditi svoju vezu, a danas ne kriju da su u sretnom braku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Lejla se prisjetila njihovih prethodnih trenutaka i objavila na društvenim mrežama stariju fotografiju na kojoj pozira sa svojim suprugom. </p><p>- Jedna od dražih zajedničkih fotkica. Sa snimanja jedne kampanje prije devet godina - napisala je u opis fotografije.</p><p>Njezini pratitelji pohvalili su ih i poručili im kako su uvijek usklađeni.</p><p>- Fotka je mrak. Predivni ste nekad i sad. Bili ste mladi i ludi - neki su od komentara.</p><p>Tarik nikada nije krio kako je Lejla žena kakvu je oduvijek želio pokraj sebe.</p><p>- Lejla ima osobine žena koje sam kao dijete gledao s divljenjem. Toplinu i ljudskost, a uz to je i veliki borac. A donekle je utjecala i na moj stil života. Nikad nisam bio problematičan, ali sam volio ulicu i kafiće više od boravka u kući. Lejla mi je dala ravnotežu - rekao je voditelj jednom prilikom.</p><p>Tarik i Lejla u tajnosti su sklopili brak na Silvestrovo 2007. godine, a već nakon dva mjeseca rodio se i njihov prvi sin <strong>Arman</strong>. </p><p>- Dino me na neki način pripremio na dolazak Armana. On mi je prvi sin - rekao je Tarik svojedobno. I danas, nakon 13 godina braka, Lejla i Filipović zaljubljeni su kao prvog dana. <br/> <br/> <br/> </p><p> </p>