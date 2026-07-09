Lelek: Nakon Eurovizije u Beču više ne razmišljamo lokalno

Prije nekoliko mjeseci stajale su na eurovizijskoj pozornici u Beču, gdje su s 'Andromedom' predstavljale Hrvatsku i u finalu završile na 15. mjestu. Lelekice, odnosno Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak iz grupe Lelek, do Eurosonga su stigle pobjedom na Dori, a sad predstavljaju novu pjesmu 'Syenke'. Novi singl snimile su s ukrajinskim folktroničkim bendom Go_A, koji je Ukrajinu predstavljao na Eurosongu 2021. godine s pjesmom 'Shum' i završio na visokom petome mjestu.

Nakon Eurovizije objavile ste novu pjesmu 'Syenke'. Zašto ste odabrale baš nju?

'Syenke' su bile prirodan nastavak rada koji se već odvijao paralelno s eurovizijskim ciklusom, ali nismo htjele da budu 'reakcija' na Eurosong nego samostalna cjelina. Nakon natjecanja smo svjesno htjele izbjeći situaciju u kojoj se novi materijal koristi kao produžetak priče o prethodnom projektu. Ova pjesma je imala svoj identitet već u ranoj fazi rada i činila se kao najčišći ulazak u novo razdoblje. Također, bila je dovoljno drugačija od 'Andromede', ali i dalje dovoljno naša da ne osjećamo prekid u izrazu. Zato smo je odabrale kao prvi singl, jer ne zatvara ništa, nego nastavlja liniju koju smo već počele graditi.

Kako je došlo do suradnje s Go_A?

Prvi konkretan korak prema suradnji napravio je naš menadžer Tomislav Roso, koji je nakon Dore stupio u kontakt s Tarasom, osnivačem Go_A i producentom. To nije bio 'hladni' kontakt u smislu traženja suradnje, nego više razgovor temeljen na prepoznavanju sličnog pristupa tradiciji i suvremenoj glazbi. Nakon tog prvog kontakta vrlo brzo je postalo jasno da postoji zajednički interes, pa se ideja o suradnji počela razvijati vrlo konkretno. Nije bilo dugog perioda neizvjesnosti ili testiranja, nego relativno brzog prelaska iz razgovora u rad na materijalu. 'Syenke' su se počele oblikovati vrlo brzo nakon toga, u procesu koji je bio više organski nego planski.

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Kako je tekla suradnja i imate li neku posebnu anegdotu sa snimanja?

Proces rada bio je kombinacija rada u fazama i paralelnih uloga više ljudi. Okvir projekta definirao je Tomislav, koji je inicijalnu ideju poslao Tarasu. Taras je vrlo brzo dao prvi ozbiljan produkcijski smjer i napravio aranžman koji je postavio temelj cijele pjesme. Nakon toga se uključio Marin koji je dodatno razradio glazbenu strukturu, dok je Tomo paralelno radio tekst. Vokalni dio je oblikovan u suradnji Joška Ćalete i Marina, što je dalo dodatnu slojevitost vokalnom sloju. Mi smo se uključile u završnoj fazi, kad je pjesma već imala strukturu, i tada smo kroz vokale i interpretaciju “zatvorile” cijelu priču i dale joj konačnu energiju. Anegdote su uglavnom vezane za studio i trenutke kad se različite verzije pjesme slažu u realnom vremenu, to su obično dugi radni dani u kojima se sitne ideje odjednom pretvore u ključne dijelove pjesme, pa se cijeli smjer promijeni u par minuta.

Što znači poruka pjesme?

“Syenke” govore o ljudima koji već na samom početku, često najglasnije, osporavaju tuđu vrijednost i pokušavaju sputati nečiji rast. Kroz mržnju, omalovažavanje i ponižavanje nastoje diskreditirati tuđi rad, snove i izbore, kao da time mogu umanjiti nešto što tek nastaje. Iako početak uvijek zna biti najosjetljiviji i krhak, neizvjestan i izložen tuđim sudovima, pjesma govori o ustrajnosti kao odgovoru. O snazi da se ostane na vlastitom putu unatoč pritisku izvana. Kada se ide dalje, unatoč svemu, “sjene” gube svoju blizinu i snagu; ostaju iza, u daljini i tišini, same sa svojim jalom, dok se vlastiti put nastavlja graditi u vlastitom izboru i ritmu stvaranja.

Pjesma spaja hrvatsku i ukrajinsku tradiciju. Koliko vam je bilo važno zadržati prepoznatljiv zvuk LELEK-a?

To je bila jedna od ključnih stvari od početka procesa. Nismo željele da se izgubimo u suradnji ili da pjesma postane “tuđa” u smislu identiteta. Zato smo pazile da LELEK ostane jasno prisutan kroz vokalni pristup, višeglasje i način interpretacije. Bez obzira na produkcijske slojeve i utjecaje s druge strane, naš zadatak je bio da pjesma i dalje zvuči kao mi. To znači da smo morale biti vrlo precizne u odlukama što ostaje, a što se izbacuje, čak i kad su pojedini elementi bili zanimljivi sami po sebi. Cilj je bio balans, ne kaos bez kontrole.

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Spot ste snimile na Đurđevačkim pijescima. Zašto baš tamo?

Đurđevački pijesci su odabrani jer imaju vrlo specifičnu vizualnu i atmosferičnu kvalitetu koja ne zahtijeva dodatno “objašnjenje” kroz scenografiju. Prostor sam po sebi nosi osjećaj izoliranosti, praznine i vremena koje nije linearno, što se dobro uklopilo u vizualni koncept.

Snimanje je bilo tehnički zahtjevno zbog uvjeta na terenu, pijesak, vjetar i stalne promjene svjetla , pa se dosta radilo brzo i u blokovima. Nije bilo luksuza ponavljanja scena bez limita, nego se sve moralo hvatati u konkretnim uvjetima. Upravo to je dalo sirovost finalnom rezultatu. Naša želja je da kroz spotove pokažemo što više lokaliteta i ljepota diljem hrvatske, a ovo je samo nastavak toga što smo radile do sada.

Kako danas gledate na Euroviziju i nastup s 'Andromedom'?

Danas ga gledamo kao proces koji je imao puno širi utjecaj nego što se u trenutku može percipirati. U samom tom periodu sve je vrlo operativno i fokusirano na dnevne zadatke, ali s odmakom se vidi koliko je to promijenilo način na koji pristupamo glazbi i planiranju karijere. Najveća promjena je u perspektivi, više ne razmišljamo isključivo lokalno ili kratkoročno. Postoji jasnije razumijevanje kako pjesma putuje, kako publika reagira i koliko je važna konzistentnost identiteta. Također, otvorili su se konkretni profesionalni kontakti i suradnje koje ranije ne bi bile moguće.

Je li vam Eurovizija otvorila neka nova vrata?

Da, otvorila je vrlo konkretna vrata, ali ne u smislu instant promjene, nego kroz vidljivost i dostupnost ljudima koji prije nisu bili u kontaktu s našim radom. Nakon Eurosonga počele su stizati različite poruke, prijedlozi i upiti, i to iz više smjerova, od producenata do izvođača i manjih europskih scena. “Syenke” su zapravo direktan rezultat tog otvaranja. Ali i dalje smo selektivne jer nam je važno da suradnje imaju smisao, a ne samo da se gomilaju. Fokus je na projektima koji imaju jasan umjetnički razlog.

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Radite li već na novim pjesmama i kad možemo očekivati album?

Radi se intenzivno na albumu kojim želimo zaokružiti ovaj uvodni period naše glazbene karijere i sve ono što smo do sada gradile kao LELEK. To nije samo skup pjesama, nego cjelina koja povezuje različite faze našeg rada, od ranijih izdanja pa do potpuno novog materijala koji tek dolazi. Na albumu će se naći i pjesme koje su već objavljene, uključujući “Syenke”, ali i niz novih stvari koje još nitko nije čuo i koje su nastajale paralelno s ovim razdobljem nakon Eurovizije.

Taj novi materijal nam je trenutno najuzbudljiviji dio procesa jer pokazuje smjer u kojem se dalje razvijamo kao izvođačice i autorski tim. U ovom trenutku smo u fazi finalnih dorada, produkcijskih odluka i slaganja kompletnog zvuka albuma kao jedne priče. Sve se još uvijek oblikuje, ali ide u jasnom smjeru i jako smo fokusirane na to da svaki detalj sjedne kako treba. Naš plan je da album bude dovršen do kraja ove godine, ali ne želimo ga požurivati, bitnije nam je da bude zaokružen i iskren nego da ide po nekom unaprijed zadanom tempu.

Postoji li izvođač ili bend s kojim biste voljele ukrstiti glasove?

Nemamo konkretan “wishlist” u smislu imena, jer nam to često vodi u teoriju umjesto u stvarni rad. Više nas zanimaju ljudi koji imaju jak autorski potpis i koji su spremni ući u proces koji nije samo razmjena ideja, nego stvarni zajednički rad na materijalu. Najvažnije nam je da postoji kompatibilnost u pristupu, a ne u popularnosti ili žanru. Na albumu će se sigurno naći još koja suradnja.

Gdje vidite LELEK za godinu dana?

Vidimo se u fazi u kojoj imamo stabilniji međunarodni okvir rada, ali i dalje jasnu kontrolu nad vlastitim identitetom. Ne želimo izgubiti fokus u širenju, nego ga proširiti na način koji ima smisla za nas. Najvažnije nam je da nastavimo raditi projekte koji nisu slučajni nego imaju razlog postojanja, i da se kroz to prirodno razvija publika i prostor u kojem radimo.