Lelek za 24sata o bodovima iz Srbije i pobjednici Dari: 'Sjajna je, jako nam se svidio nastup!'

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, završile su 15. u finalu sa 124 boda. Za 24sata su dan nakon velikog finala ispričale kako se osjećaju nakon tjedna koji je iza njih.

- Sjajno smo, evo, vozimo se prema Zagrebu. Dojmovi su se malo slegnuli, iako mislim da se sve potpuno slegne tek kad dođeš kući - ispričale su nam te dodale da su jako sretne i zahvalne te da im je drago da je njihov tim zadovoljan, ponosan i sretan. Svoj plasmanu su, kažu nam, proslavile.

Foto: Lisa Leutner

Pobjedu je na Eurosongu odnijela bugarska predstavnica Dara.

- Mislimo da je sjajna, energična, jako nam se svidio njezin nastup. Slušali smo njezinu pjesmu i prije našeg izlaska na scenu i nekako je pozitivna. Tako da, zadovoljene smo i drago nam je zbog nje - ispričale su nam. Što se tiče njihovih favorita, Lelekice kažu da je svaka imala svog.

Foto: Lisa Leutner

- Većina nas je mislila da će pobijediti Finska, a jako smo voljeli Moldaviju, i srpsku pjesmu, kao i pjesme Albanije i Poljske. Bilo je stvarno puno sjajnih izvođača - rekle su nam.

Pitali smo ih i za neobičnu situaciju koja se dogodila tijekom predstavljanja glasova stručnih žirija. Naime, hrvatski stručni žiri je predstavnicima Srbije, grupi Lavina, dala 12 bodova. No, srpski stručni žiri nije dodijelio niti jedan bod hrvatskim predstavnicama. Kasnije objavljeni rezultati su pokazali da su djevojke dobile 12 bodova od publike iz Srbije.

Foto: Screenshot

- Izvođači postoje najviše radi publike, i pjesme postoje radi publike. Publika nam je dala 12 bodova i zbog toga možemo biti sretni - ispričale su nam Lelekice.