NA POVRATKU KUĆI

Lelek za 24sata o bodovima iz Srbije i pobjednici Dari: 'Sjajna je, jako nam se svidio nastup!'

Piše Jasmina Bauman, Tina Ozmec-Ban,
Foto: Corinne Cumming/EBU

Djevojke su za 24sata ispričale kako su nakon velike večeri, ali i velikog i uzbudljivog tjedna koji je iza njih te što misle o pobjednici Eurosonga, Bugarki Dari te glasovima stručnog žirija iz Srbije

Hrvatske predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, završile su 15. u finalu sa 124 boda. Za 24sata su dan nakon velikog finala ispričale kako se osjećaju nakon tjedna koji je iza njih. 

- Sjajno smo, evo, vozimo se prema Zagrebu. Dojmovi su se malo slegnuli, iako mislim da se sve potpuno slegne tek kad dođeš kući - ispričale su nam te dodale da su jako sretne i zahvalne te da im je drago da je njihov tim zadovoljan, ponosan i sretan. Svoj plasmanu su, kažu nam, proslavile. 

Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

Pobjedu je na Eurosongu odnijela bugarska predstavnica Dara. 

VIDEO Evo što su Lelekice rekle nakon finala! Fanovi im pišu: 'Ponosni smo, šaljemo ljubav'

- Mislimo da je sjajna, energična, jako nam se svidio njezin nastup. Slušali smo njezinu pjesmu i prije našeg izlaska na scenu i nekako je pozitivna. Tako da, zadovoljene smo i drago nam je zbog nje - ispričale su nam. Što se tiče njihovih favorita, Lelekice kažu da je svaka imala svog. 

Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: Lisa Leutner

- Većina nas je mislila da će pobijediti Finska, a jako smo voljeli Moldaviju, i srpsku pjesmu, kao i pjesme Albanije i Poljske. Bilo je stvarno puno sjajnih izvođača - rekle su nam. 

Pobjednica Eurosonga Dara je s Joksimovićem pjevala hit 'Lane moje'. Poslušajte kako zvuče!

Pitali smo ih i za neobičnu situaciju koja se dogodila tijekom predstavljanja glasova stručnih žirija. Naime, hrvatski stručni žiri je predstavnicima Srbije, grupi Lavina, dala 12 bodova. No, srpski stručni žiri nije dodijelio niti jedan bod hrvatskim predstavnicama. Kasnije objavljeni rezultati su pokazali da su djevojke dobile 12 bodova od publike iz Srbije. 

Foto: Screenshot
Pogledajte kako je hrvatska publika glasala na Eurosongu

- Izvođači postoje najviše radi publike, i pjesme postoje radi publike. Publika nam je dala 12 bodova i zbog toga možemo biti sretni - ispričale su nam Lelekice. 

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga
Bugarska je pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga

U velikom finalu Eurosonga 2026. zahvaljujući velikom broju glasova publike, ali i visokim ocjenama žirija, pobjedu je odnijela Bugarska s pjevačicom DAROM i pjesmom 'Bangaranga'
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...

