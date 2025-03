Lelek za finale Dore promijenile dio pjesme, otpjevale su ga na hrvatskom: Evo kako to zvuči!

Jedni od finalista Dore koji se večeras bore za odlazak na Eurosong gdje će predstavljati Hrvatsku je i Lelek, grupa koja se predstavila pjesmom 'The Soul of my Soul'. I dok su u polufinalu izvele cijelu pjesmu na engleskom jeziku, u finalu su oduševile publiku i gledatelje kada su dio pjesme promijenile i izvele ga na hrvatskom.

Kada se saznalo da su jedne od kandidata na Dori, upravo je jezik bio taj koji slušateljima nije baš najbolje 'sjeo'. Tada su nam iz grupe rekle da je taj segment 'određenom broju slušatelja smeta'.

- Kako nam je u interesu pružiti projekt iza kojeg će i naši slušatelji ponosno stajati, angažirali smo se po pitanju prepjeva na hrvatski jezik. Za pomoć pri stvaranju teksta kontaktirali smo jednu od poznatih regionalnih eurovizijskih zvijezda kojoj se ideja svidjela i koja je pokazala interes za suradnju - ispričale su.

Nakon toga, objavile su na društvenim mrežama i dio pjesme na hrvatskom jeziku koji je oduševio korisnike društvenih mreža. Međutim, nije bilo poznato hoće li ga moći izvesti na Dori.

Inače, uoči Dore se grupa suočila s ozbiljnim problemima. Jedna od članica, Korina Olivia Rogić, završila je na bolničkim nosilima zbog visoke temperature i problema s grlom. Tomislav Roso, autor pjesme 'The Soul of my Soul' ispričao je kako je Korina već nekoliko dana bolesna te da je i u polufinalu nastupila s temperaturom od 39°C.

- Bila je loša situacija na tom nastupu, a to se moglo i primijetiti jer smo bili nesigurni. Korina uopće nije pjevala svoj refren jer nije mogla disati - otkrio je Tomislav. Korina je ujutro pala u nesvijest na doručku, a grupa ju je odvela na Hitnu u Rijeku gdje je dobila infuziju.

Ipak, članica je uspjela nastupiti večeras.

POGLEDAJTE NASTUP GRUPE LELEK U FINALU: