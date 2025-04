LELEK zapjevao pjesmu koju ste čuli i na inauguraciji Milanovića

Grupa LELEK koja se proslavila na ovogodišnjoj Dori objavila je svoju verziju pjesme 'Cetina' Dražena Žanka.

Pjesmu je otpjevala i Sinjska klapa sredinom veljače na inauguraciji novo-starog predsjednika Zorana Milanovića. Djevojke su bile obučene u prepoznatljivu narodnu odjeću, a izvedba je oduševila i grupu Ogenj, pobjednike publike na ovogodišnjoj Dori.

Podsjetimo, nedavno je jedna od članica grupe otkrila da je na Dori glasala upravo za Ogenj i njihovu pjesmu 'Daj, daj'.

Foto: Instagram

Grupa LELEK, koju čine Judita Štorga, Klaudija Pulek, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, predstavila se na ovogodišnjoj Dori s pjesmom 'The Soul of My Soul'.

Odmah su osvojile hrvatsku publiku i obožavatelje Dore i Eurosonga svojim posebnim nastupom i modernim etno zvukom, a posebice u finalu kada su otpjevale dio pjesme na hrvatskom.

Nakon Dore predstavile su i hrvatsku verziju pjesme 'Zašto mi otimaš dom' koja je oduševila njihove obožavatelje.