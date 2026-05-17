Obavijesti

Show

Komentari 1
NISU IH ŠTEDJELE

Lelekice komentirale glasanje srpskog žirija: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Lelekice komentirale glasanje srpskog žirija: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"
12
Foto: Lisa Leutner

Nakon iznenađujućih glasova u subotnjem finalu Eurosonga, oglasile su se Lelekice. "Politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su djevojke

Admiral

Naše predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, na svom je Instagram profilu komentirala glasanje Srbije u velikom finalu u subotu. Lelekice su podijelile story uz Eurosong pjesmu srpske grupe Lavina 'Kraj mene' i poslale vrlo snažnu poruku o odnosima između naroda i politike.

"Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su Lelekice uz fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, koje su obje zemlje međusobno nagradile s maksimalnih 12 bodova.

Foto: instagram

Podsjetimo, u subotu je u Beču održano finale Eurosonga 2026., na kojem je pobjedu odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, na kraju su bile na 15. mjestu. O žirija Srbije nisu dobile niti jedan bod, dok ih je srpska publika nagradila s maksimalnih 12 bodova.

S druge strane, hrvatski žiri Srbiji je dao maksimalnih 12 bodova, a isto su učinili i naši gledatelji., a više o tome pročitajte OVDJE.

Mnoge je iznenadilo što je srpski žiri svojih 12 bodova dao Grčkoj, 10 Italiji, a ostatak glasova rasporedio na Maltu, Bugarsku, Dansku, Norvešku, Izrael, Moldaviju, Australiju i Poljsku, potpuno zaobišavši Hrvatsku.

LELEKICE BEZ BODOVA Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'
Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
GLASALI ŽIRI I PUBLIKA

Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
DORIS PINČIĆ ČITALA GLASOVE

Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...
Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?
eurovizijska senzacija

Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?

Bugarska je prvi put u povijesti osvojila Eurosong, a pobjedu joj je donijela 27-godišnja Dara s pjesmom 'Bangaranga'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026