Lelekice komentirale glasanje srpskog žirija: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"

Naše predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek, na svom je Instagram profilu komentirala glasanje Srbije u velikom finalu u subotu. Lelekice su podijelile story uz Eurosong pjesmu srpske grupe Lavina 'Kraj mene' i poslale vrlo snažnu poruku o odnosima između naroda i politike.

"Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu, srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su Lelekice uz fotografije glasova publike iz Hrvatske i Srbije, koje su obje zemlje međusobno nagradile s maksimalnih 12 bodova.

Foto: instagram

Podsjetimo, u subotu je u Beču održano finale Eurosonga 2026., na kojem je pobjedu odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, na kraju su bile na 15. mjestu. O žirija Srbije nisu dobile niti jedan bod, dok ih je srpska publika nagradila s maksimalnih 12 bodova.

S druge strane, hrvatski žiri Srbiji je dao maksimalnih 12 bodova, a isto su učinili i naši gledatelji., a više o tome pročitajte OVDJE.

Mnoge je iznenadilo što je srpski žiri svojih 12 bodova dao Grčkoj, 10 Italiji, a ostatak glasova rasporedio na Maltu, Bugarsku, Dansku, Norvešku, Izrael, Moldaviju, Australiju i Poljsku, potpuno zaobišavši Hrvatsku.