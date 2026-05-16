Lelekice otkrile što im je do sad bilo najstresnije na Eurosongu: 'Najbolji i najteži trenutak...'

Grupa Lelek spremna je za današnje veliko finale Eurosonga u Beču! Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan odradile su jučer još jednu probu na eurovizijskoj pozornici, a čini se da je sve spremno za njihov nastup.

- Najstresniji dio ovog putovanja bilo je čekanje rezultata polufinala. To je bio najbolji i najteži trenutak naših života - komentirale su Lelekice. Istaknule su da je atmosfera unutar skupine sjajna, a inače uvijek podržavaju jedna drugu.

- Kao sestre smo. Uvijek jedna od nas preuzme ulogu voditeljice. Nismo međusobno stroge, a sve ovisi o tome kakvu energiju imamo tog dana.

Foto: Lisa Leutner

Komentirale su i kako imaju veliku podršku prethodnih hrvatskih predstavnica s Eurosonga, a posebno su istaknule jedno ime.

- Baby Lasagna! Obožavamo ga - složno su rekle.

Lelek će Hrvatsku predstavljati s pjesmom "Andromeda", a njihov nastup u polufinalu izazvao je odlične reakcije publike. Društvene mreže bile su prepune komentara o atmosferičnoj scenografiji, snažnim vokalima te dojmljivom spoju etno elemenata i modernog pop zvuka.

Iako su hrvatske predstavnice nakon prolaska u finale nakratko skočile na eurovizijskim kladionicama, posljednje prognoze ipak im ne idu previše u prilog. Uoči početka natjecanja nalazile su se oko 13. mjesta prema procjenama kladionica, tijekom četvrtka nakratko su se podignule na 11. poziciju, no nakon drugog polufinala ponovno su pale i trenutačno drže 15. mjesto među finalistima. Unatoč tome, interes publike za njihov nastup i dalje je velik, osobito na društvenim mrežama i YouTubeu, gdje "Andromeda" bilježi sve više pregleda i pozitivnih komentara.

Foto: Lisa Leutner

Najveća promjena nakon drugog polufinala dogodila se na vrhu liste favorita u kladionicama. I dalje uvjerljivo vodi Finska, kojoj trenutačno daju oko 39 posto šanse za pobjedu, no odmah iza nje sad se nalazi Australija, koju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom "Eclipse". Nakon dojmljivog nastupa u drugom polufinalu Australija je značajno skočila na kladionicama i sad joj se predviđa oko 15 posto šanse za pobjedu. Upravo zbog tog naglog rasta ponovno se otvorilo pitanje što bi se dogodilo kad bi Australija osvojila Eurosong.

Prema pravilima Europske radiodifuzne unije, natjecanje u tom slučaju ne bi bilo u Australiji nego bi organizaciju preuzela neka europska zemlja partner u suradnji s australskom nacionalnom televizijom. Iza Finske i Australije na kladionicama slijede Grčka, zatim Izrael, kojeg predstavlja Noam Bettan, a peto mjesto drži Danska. Upravo će danski predstavnik otvoriti veliko finale u subotu navečer, a posljednja će na pozornicu izaći domaćin Austrija. Hrvatske predstavnice nastupit će 13. po redu, što se često smatra zahvalnom pozicijom jer se nalazi u sredini programa, kad je gledanost tradicionalno vrlo visoka. Na dnu eurovizijskih kladionica trenutačno su Njemačka, Belgija i domaćin Austrija, koja drži posljednje, 25. mjesto, prema procjenama kladionica. Ipak, povijest Eurosonga već je mnogo puta pokazala da favoriti ne pobjeđuju uvijek te da publika i žiri u finalu često potpuno promijene odnos snaga.

Foto: Lisa Leutner

Zanimljiv trenutak zbio se i nakon prolaska Hrvatske u finale, kad su članice grupe Lelek izvukle takozvani producer's choice. To znači da same nisu dobile unaprijed određenu polovicu večeri nego su producenti natjecanja odlučili njihov konačni redoslijed nastupa kako bi dinamika finala bila što zanimljivija i televizijski atraktivnija. Još uoči nastupa grupe Lelek šef hrvatske delegacije, Tomislav Štengl, komentirao nam je zahtjevne pripreme prije nego što stanu na pozornicu.

- Cure imaju zahtjevan makeup s obzirom na tetovaže i frizure, koje trebaju biti u skladu. Pripreme za probu počinju 5-6 sati ranije - rekao nam je prije.

Foto: Lisa Leutner

Mnogi su se pitali što točno stoji iza zamršenih simbola njihovih tetovaža, a riječ je o nečemu mnogo dubljem od puke estetike. Te tetovaže izravna su posveta drevnom i gotovo zaboravljenom običaju Hrvatica iz Bosne i Hercegovine poznatom kao sicanje, tradiciji koja je doslovno spašavala živote. Običaj je to koji pripovijeda priču o otporu, vjeri i neizbrisivom identitetu upisanom izravno u kožu žena koje su ga nosile. Za djevojke iz Leleka ti simboli predstavljaju "tijelo kao mjesto na kojem se lomila povijest", odajući počast generacijama pretkinja čija je žrtva utkana u njihovu umjetnost. Inače, pjesma "Andromeda" govori o ženama na Balkanu, najviše u Bosni i Hercegovini, koje su se tetovirale u vrijeme vladavine Osmanlija kako bi se zaštitile od otimanja i odvođenja u roblje. Zbog toga pjesma zapravo šalje poruku da nitko nema pravo ni slobodu oduzimati nekome dio identiteta, objasnile su.

- 'Andromeda' je pjesma koja tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu. Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - istaknule su Lelekice.

Foto: Lisa Leutner

Za scenski koncept, režiju nastupa i televizijsku realizaciju zaduženi su Tomislav Roso i Jasmin Cvišić, kreativci koji nastup grupe Lelek pretvaraju u pravi mali filmski spektakl.

- Ne mogu reći da je bilo vrlo zahtjevno, ali nije bilo ni lagano. Na tome se radilo dosta dugo, još od Dore, a neke ideje imali smo čak i prije Dore. Tad ih produkcijski nije bilo moguće izvesti, pa smo ih sačuvali za Eurosong. Taj proces trajao je tri-četiri mjeseca mozganja i razmišljanja: što, kako, u kojem smjeru, gdje koju curu pozicionirati, kako sve postaviti. Mislim da smo na kraju napravili dobar posao - rekao nam je Roso ranije.

Jedan od trenutaka koji su izazvali najviše reakcija publike bio je efekt levitacije pjevačice Inke Večerine Perušić. Društvene mreže odmah su se užarile pitanjima kako je efekt izveden, no detalje će, kaže Roso, ipak zadržati za kraj natjecanja.

- O Inkinoj levitaciji, to jest o rekvizitu koji koristimo u tu svrhu, ne mogu trenutno mnogo govoriti, o tome ćemo moći nakon Eurosonga. Ono što mogu reći jest da nije riječ ni o čemu pretjerano novom nego o svojevrsnoj iluziji koja se koristi već godinama. Nama se učinila zanimljivom jer sjajno paše u koncept i priču koju želimo ispričati - otkriva.

U jednom od posljednjih razgovora za Wiwibloggs članice grupe Lelek istaknule su kako ih posebno diraju reakcije stranih fanova Eurosonga, koji ne razumiju hrvatski jezik, ali ipak osjećaju emociju pjesme. Naglasile su da im upravo to potvrđuje kako glazba može prijeći jezične granice. Na društvenim mrežama fanovi su nakon intervjua za Wiwibloggs posebno hvalili njihovu autentičnost i povezanost s hrvatskom tradicijom, a mnogi komentiraju kako je upravo Lelek među rijetkim izvođačima ove godine koji imaju jasno definiranu priču i identitet na pozornici.

Foto: Lisa Leutner

Djevojke su se posljednjih sati uoči nastupa u finalu Eurosonga našle i u središtu manje kontroverze, nakon objave izraelskog broadcastera KAN, koji je ismijao dio njihove scenografije i simbolike tetovaža. Grupa je reagirala porukom da ih posebno zabrinjava ismijavanje žena koje kroz nastup govore o boli i povijesnom stradanju žena na Balkanu. U izjavi su poručile da smatraju kako takve teme zaslužuju empatiju i poštovanje.