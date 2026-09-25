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NA KONCERTU

Lenny Kravitz podržao budućeg zeta, čak je malo i zaplesao

Piše Magdalena Mucić,
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Lenny Kravitz podržao budućeg zeta, čak je malo i zaplesao
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Foto: TikTok
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Legendarni rocker uskoro bi trebao poželjeti dobrodošlicu Harryju Stylesu u obitelj jer se on i Zoë Kravitz navodno planiraju vjenčati u idućih nekoliko mjeseci

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Lenny Kravitz (62) podržao je budućeg zeta Harryja Stylesa na njegovoj 30-dnevnoj rezidenciji u Madison Square Gardenu. Na koncert je pjevač došao sa kćeri Zoë Kravitz te malo i zaplesao. 

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Legendarni rocker uskoro bi trebao poželjeti dobrodošlicu Harryju u obitelj jer se on i Zoë navodno planiraju vjenčati u idućih nekoliko mjeseci. Harry i Zoë zaručili su se u travnju, nakon burne osmomjesečne veze, a izvori tvrde da će vjenčanje biti ove zime. Par navodno planira intimno vjenčanje, a zatim veliku zabavu za prijatelje i obitelj, piše Daily Mail. 

@verissimotv Lenny Kravitz al concerto di Harry Styles insieme alla figlia Zoë 👀❤️‍🔥 Harry, dal palco, non si è lasciato sfuggire l’occasione per salutare la compagnia… e soprattutto il suo futuro suocero 😂 #Verissimo #HarryStyles #LennyKravitz #ZoeKravitz #davedere ♬ audio originale - verissimotv

- Zoë i Harry žele glazbu uživo - to im je jako važan dio vjenčanja. Osim toga, najvažnije im je da uz sebe imaju svoje najmilije i da se zabavljaju s ljudima koji su im bliski. Nisu pretjerano zahtjevni kada je riječ o detaljima vjenčanja. Više im je stalo do toga da svojim najbližima prirede zabavno i lijepo iskustvo, rekao je izvor nedavno za časopis People. 

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

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