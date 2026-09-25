Lenny Kravitz podržao budućeg zeta, čak je malo i zaplesao

Lenny Kravitz (62) podržao je budućeg zeta Harryja Stylesa na njegovoj 30-dnevnoj rezidenciji u Madison Square Gardenu. Na koncert je pjevač došao sa kćeri Zoë Kravitz te malo i zaplesao.

Legendarni rocker uskoro bi trebao poželjeti dobrodošlicu Harryju u obitelj jer se on i Zoë navodno planiraju vjenčati u idućih nekoliko mjeseci. Harry i Zoë zaručili su se u travnju, nakon burne osmomjesečne veze, a izvori tvrde da će vjenčanje biti ove zime. Par navodno planira intimno vjenčanje, a zatim veliku zabavu za prijatelje i obitelj, piše Daily Mail.

- Zoë i Harry žele glazbu uživo - to im je jako važan dio vjenčanja. Osim toga, najvažnije im je da uz sebe imaju svoje najmilije i da se zabavljaju s ljudima koji su im bliski. Nisu pretjerano zahtjevni kada je riječ o detaljima vjenčanja. Više im je stalo do toga da svojim najbližima prirede zabavno i lijepo iskustvo, rekao je izvor nedavno za časopis People.