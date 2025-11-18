Lenny Kravitz ponovno dolazi u Hrvatsku! Poznat je i datum

Četverostruki dobitnik nagrade Grammy, tekstopisac, producent, multiinstrumentalist i glazbena ikona Lenny Kravitz u sklopu nove turneje 'Lenny Kravitz Live 2026' vratit će se u pulsku Arenu 14. srpnja 2026. godine, objavili su organizatori koncerta NuCoast i Live Nation.

Nakon što je u srpnju 2024. priredio nezaboravan spektakl u pulskoj Areni, ostavljajući publiku željnu ovakvih glazbenih trenutaka, Kravitz je potvrdio svoj povratak na isto mjesto.

Željko Hladika/Pixsell | Foto: Željko Hladika/Pixsell

Za vrijeme iznimno uspješne turneje 'Blue Electric Light Tour 2025' Kravitz je rasprodao dvorane diljem Europe, Južne Amerike i Australije te održao rezidenciju u Las Vegasu te nastavlja ono što je Billboard proglasio 'Lennaissanceom', razdobljem njegovog globalnog uzleta i kreativnog povratka.

Dvanaesti studijski album 'Blue Electric Light' objavio je u svibnju 2025., a kritika ga je jednoglasno pohvalila. Associated Press opisao je album kao 'veličanstven, najbolji Kravitzov rad posljednjih godina', dok je NPR album opisao kao 'kaleidoskop uzdignutog rocka, psihodeličnog funka, nježnog soula i još mnogo toga'.

Željko Hladika/Pixsell | Foto: Željko Hladika/Pixsell

U istom je razdoblju Kravitz primio i niz priznanja - zvijezdu na hollywoodskom Walk of Fameu 2025., nagradu 'Music Icon Award' na 'People’s Choice Awardsu', nagradu 'Best Rock' na 'Video Music Awardsu' te prestižnu CFDA-ovu nagradu 'Fashion Icon Award' u 2024.

Željko Hladika/Pixsell | Foto: Željko Hladika/Pixsell

Smatran jednim od najznačajnijih rock glazbenika našeg vremena, Lenny Kravitz je tijekom više od tri desetljeća duge karijere nadišao žanrove, stil, rasu i klase. Nadahnut soulom, rockom i funkom šezdesetih i sedamdesetih, ovaj tekstopisac, producent i multiinstrumentalist osvojio je četiri Grammy nagrade i izdao 12 albuma s više od 50 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta.