Leonardo DiCaprio fotografirao svoju djevojku (21) po Cannesu

Paparazzi su u Cannesu uhvatili glumca Leonarda DiCaprija (44) kako fotografira svoju djevojku Camilu Morrone (21), ispred Hotela du Cap Eden Roc u Antibesu, gdje odsjedaju sve face kada borave tamo za vrijeme filmskog festivala. Manekenka je pozirala u dugoj bijeloj haljini na točkice, bosonoga. Nakon poziranja, uputili su se na večeru u skupocjeni restoran na obali.

Morrone je u Cannesu zbog filma 'Mickey and the Bear', a glumac je tu da promovira svoj dokumentarac 'And We Go Green' i ulogu u filmu 'Once Upon a Time In Hollywood' Quentina Tarantina (56), uz Brada Pitta (55) i Margot Robbie (28).

Morrone i DiCaprio izazvali su glasine o romansi u prosincu 2017., a zajedno su viđeni nekoliko mjeseci kasnije na festivalu Coachella. Otada mnogo putuju i provode puno vremena zajedno.

Foto: Berzane Nasser/ABACA/PIXSELL

Par se upoznao preko glumca Ala Pacina (79) jer je manekenka kći njegove dugogodišnje partnerice, glumice Lucile Sole (43). Camila je od Leonarda mlađa 23 godine, a obožavatelji glumca zbijaju šale na društvenim mrežama kako se ona rodila 1997. i imala tek pet mjeseci kada je DiCaprijev kultni film 'Titanic' imao premijeru u Americi.

Foto: Promo

- Postaje sve ozbiljnije između njih. Oni su nerazdvojni i ludi jedno za drugim. Upoznali su međusobno i obitelji te uživaju provoditi vrijeme skupa - rekao je izvor za E!News.

Oskarovac je poznat kao holivudski neženja i zavodnik, a mnoge žene su se našle u njegovom zagrljaju, mlađahne manekenke, najčešće Viktorijine anđelice. Bio je u vezi s Gisele Bundchen (38), Bar Refaeli (33), Naomi Campbell (48), Helenom Christensen (50), Evom Herzigovom (46) i mnogim drugima.