Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKA ZVIJEZDA

Leonardo DiCaprio otkrio je tko mu je najdraži glumac: 'On mi je promijenio život i pomogao...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Leonardo DiCaprio otkrio je tko mu je najdraži glumac: 'On mi je promijenio život i pomogao...'
2
Foto: Mike Blake

Slavni glumac progovorio je o tome kako je dobio ulogu u jednom od svojih najranijih filmova te tko od kolega mu je posebno prirastao srcu

Leonardo DiCaprio, jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, može se pohvaliti kako je tijekom svoje bogate karijere surađivao s velikim broj slavnih kolega, a otkrio je i koji od njih mu je najdraži, prenosi UNILAD

Naime, zvijezdu hitova poput 'Titanic' i 'The Wolf of Wall Street' posebno je oduševio kolega Robert De Niro, s kojim je prije 32 godine surađivao na 'This Boy's Life', filmu u kojem je ostvario svoju prvu zapaženiju ulogu. 'Imao sam 15 godina i sjećam se svakog pojedinog detalja. Sve mi je bilo tako novo', prisjetio se 51-godišnji glumac.

Foto: YouTube

Upravo je De Niro, koji se još 1976. godine proslavio ulogom Travisa Bicklea u Scorseseovom 'Taksistu', zaslužan za odabir DiCaprija za ulogu u ranije spomenutom filmu te, samim time, i njegov uspon u filmskom svijetu. 'Gledajući Roberta De Nira na setu, vidjevši njegovu posvećenost, bilo je jedno od najutjecajnijih iskustava mog života', ispričala je zvijezda filma 'Django Unchained'.

Osim u 'This Boy's Life', dvojica slavnih kolega surađivala su na još tri filma. Zajedno su glumili u 'Marvin's Room' iz 1996. godine, a zatim i u hitu 'The Audition' iz 2015. Prije dvije godine zajedno su snimali i film 'Killers of the Flower Moon', koji je režirao slavni Martin Scorsese, kojemu su obojica glumaca tijekom svojih karijera poslužili kao svojevrsne 'muze'.

GLUMAC SLAVI 51. ROĐENDAN FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija
FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

U jednom intervjuu za Variety prije 11 godina, slavni DiCaprio je otkrio kako on gleda na dugogodišnju suradnju između svog omiljenog glumca i kultnog redatelja: 'To je na neki način zlatna veza kinematografije za mene. Mislim, ne može biti bolje od toga'. 'Količina filmova koje su snimili zajedno... Ne mogu ni govoriti o tome, toliko je zadivljujuće', dodao je.

Foto: YouTube

Istom se prilikom prisjetio i prvog susreta sa svojim idolom prilikom audicije za prvi film na kojem su zajedno radili. Tada 15-godišnji DiCaprio, vidjevši omiljenog glumca, skupio je hrabrost i doviknuo mu nešto, što je starijeg kolegu oduševio. Ispričao je i kako mu je De Niro otkrio da je upravo on zaslužan za to što je dobio ulogu: 'Rekao mi je: 'Ja sam taj koji je rekao da bi ti trebao dobiti posao', što je jako slatko.

PREDANI GLUMCI I GLUMICE Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...
Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...

Poznati glumac u svibnju je ove godine imao čast svom 82-godišnjem kolegi pružiti prestižnu nagradu, počasnu 'Zlatnu palmu', a publici je rekao i kako mu je De Niro 'promijenio život'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
'GRAD - TO STE VI'

Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda
POBJEDNIK SEZONE

FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda

Fizioterapeut iz Dugog Sela pobijedio je u devetoj sezoni popularnog showa, a sada je napravio usporedbu i pokazao sebe prije i poslije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025