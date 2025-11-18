Leonardo DiCaprio otkrio je tko mu je najdraži glumac: 'On mi je promijenio život i pomogao...'

Leonardo DiCaprio, jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, može se pohvaliti kako je tijekom svoje bogate karijere surađivao s velikim broj slavnih kolega, a otkrio je i koji od njih mu je najdraži, prenosi UNILAD.

Naime, zvijezdu hitova poput 'Titanic' i 'The Wolf of Wall Street' posebno je oduševio kolega Robert De Niro, s kojim je prije 32 godine surađivao na 'This Boy's Life', filmu u kojem je ostvario svoju prvu zapaženiju ulogu. 'Imao sam 15 godina i sjećam se svakog pojedinog detalja. Sve mi je bilo tako novo', prisjetio se 51-godišnji glumac.

Foto: YouTube

Upravo je De Niro, koji se još 1976. godine proslavio ulogom Travisa Bicklea u Scorseseovom 'Taksistu', zaslužan za odabir DiCaprija za ulogu u ranije spomenutom filmu te, samim time, i njegov uspon u filmskom svijetu. 'Gledajući Roberta De Nira na setu, vidjevši njegovu posvećenost, bilo je jedno od najutjecajnijih iskustava mog života', ispričala je zvijezda filma 'Django Unchained'.

Osim u 'This Boy's Life', dvojica slavnih kolega surađivala su na još tri filma. Zajedno su glumili u 'Marvin's Room' iz 1996. godine, a zatim i u hitu 'The Audition' iz 2015. Prije dvije godine zajedno su snimali i film 'Killers of the Flower Moon', koji je režirao slavni Martin Scorsese, kojemu su obojica glumaca tijekom svojih karijera poslužili kao svojevrsne 'muze'.

U jednom intervjuu za Variety prije 11 godina, slavni DiCaprio je otkrio kako on gleda na dugogodišnju suradnju između svog omiljenog glumca i kultnog redatelja: 'To je na neki način zlatna veza kinematografije za mene. Mislim, ne može biti bolje od toga'. 'Količina filmova koje su snimili zajedno... Ne mogu ni govoriti o tome, toliko je zadivljujuće', dodao je.

Foto: YouTube

Istom se prilikom prisjetio i prvog susreta sa svojim idolom prilikom audicije za prvi film na kojem su zajedno radili. Tada 15-godišnji DiCaprio, vidjevši omiljenog glumca, skupio je hrabrost i doviknuo mu nešto, što je starijeg kolegu oduševio. Ispričao je i kako mu je De Niro otkrio da je upravo on zaslužan za to što je dobio ulogu: 'Rekao mi je: 'Ja sam taj koji je rekao da bi ti trebao dobiti posao', što je jako slatko.

Poznati glumac u svibnju je ove godine imao čast svom 82-godišnjem kolegi pružiti prestižnu nagradu, počasnu 'Zlatnu palmu', a publici je rekao i kako mu je De Niro 'promijenio život'.