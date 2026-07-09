Lepa Brena i njezin sin Viktor uputili očajnički apel za pomoć, nudili su čak i novčanu nagradu

Izgubljena ptica na Bežanijskoj kosi. Molimo sve koji su je vidjeli ili pronašli da se jave. Slijedi nagrada za onoga tko je pronađe ili pruži informaciju koja dovede do njenog pronalaska. Hvala svima na pomoći!, apelirali su na Instagramu Lepa Brena i njezin sin Viktor Živojinović nakon što je iz njihova doma odletio voljeni kućni ljubimac, papagaj.

U kući na beogradskoj Bežanijskoj kosi zavladali su strah i neizvjesnost, a budući da sami nisu uspjeli pronaći pticu, pomoć su odlučili potražiti od svojih brojnih pratitelja na društvenim mrežama. Srećom, potraga nije dugo trajala.

Zagreb: Drugi koncert Lepe Brene u Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Samo nekoliko sati kasnije obavijestili su pratitelje da je njihov pernati ljubimac pronađen.

- Ptica je pronađena. Hvala od srca svim prijateljima, poznanicima i dobrim ljudima koji su podijelili objavu, javljali se i pružili podršku. Odazvali ste se u zaista velikom broju i to mi je mnogo značilo u ovim trenucima. Hvala vam na svakoj podjeli, poruci i trudu. Još jednom ste pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu napraviti razliku - poručili su.