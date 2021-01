Pjevačicu Lepu Brenu (60) već godinama hvale i zavide joj na njezinoj vitkoj liniji. Ipak, nije oduvijek izgledala tako. Kad je shvatila da ima nekoliko kilograma viška krenula je u borbu s kilama. Iako je to bilo davno, i dalje se o tome priča jer mnoge zanima kako je uspjela dotjerati liniju.

Za šest mjeseci skinula je 17 kilograma. Poznata je po vitkim i dugim nogama, a kako je sve to postigla, otkrila je u jednom od svojih intervjua za srpski Blic. Rekla je kako je mislila da je zaista nemoguće držati dijetu šest mjeseci, ali na kraju je ipak uspjela.

Komentar jednog konobara s početka njezine karijere potaknuo je na gubljenje neželjenih kilograma. Kazao joj je: 'Mislio sam da će doći pjevačica, kad ono, došla trafostanica'.

Takav ju je komentar povrijedio, ali i motivirao na promjenu. Ubrzo je shvatila da se nešto događa s njezinim tijelom i da se mijenja pa ga je odlučila dovesti do savršenstva.

- Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne kuhalo do besvijesti da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala im je ukratko svoj plan prehrane.

Lepa Brena brine o svom izgledu pa se ni tijekom izolacije nije zapustila. Ne samo da je pazila što jede i redovito se kretala, već bi se i bez povoda lijepo odjenula. Uskočila bi u elegantne hlače, majicu i cipele na petu, a nije izostavljala niti frizuru. Kosu, ističe, sređuje svakodnevno.