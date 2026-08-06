Lepa Brena opet pala dok je dizala noge plešući na pozornici

Lepa Brena nastupila je u srijedu u klubu u Budvi i doživjela manju nezgodu prilikom izvođenja svoje dobro poznate koreografije za pjesmu 'Kolovođa'. Brena je, naime, zamahnula nogom u pokušaju da ju podigne, no izgubila je ravnotežu i pala.

Snimka se brzo pojavila na društvenim mrežama, s opisom 'Nisi bio na Breninom koncertu, ako Brena nije pala pred tobom'. U pomoć su pjevačici odmah priskočile članica benda i tehničke ekipe, no Brena se sama brzo osovila na noge i nastavila pjevati sa smiješkom na licu, piše srpski Telegraf. Gostujući nedavno u jednom podcastu, Brena je ispričala kako su gotovo svi njeni ekstremiteti pretrpjeli višestruke lomove, a neki su se dogodili i na pozornici.

- Joga mi je puno pomogla, jer sam se ja polomila. Slomila sam i lijevu i desnu nogu, i lijevu ruku. Sva sam se polomila nekoliko puta - ispričala je pjevačica i prisjetila se nezgode na koncertu u Zagrebu 2024. kada je član tehničke ekipe pao na njenu nogu.

- Desnu nogu sam slomila na koncertu, ali sam sa slomljenom nogom pjevala još sat i pol - kazala je Brena. Nezgoda u kojoj je slomila gležanj, dogodila se na njenom trećem koncertu u Zagrebačkoj Areni, nakon čega je završila i na operaciji te je morala otkazati posljednja dva koncerta.

Do nezgode je došlo usred koncerta, kada je član tehničke ekipe nespretno pao s pozornice u spušteni lift upravo dok je Brena čekala svoj izlazak pred publiku i tako je ozlijedio. Ona je iz lifta izašla sa smiješkom i zapjevala 'Pazi kome zavidiš'. Nitko u dvorani nije primijetio da je teško ozlijeđena.

Nakon toga sjedila je na barskom stolcu i pjevala balade, no ne zbog slomljene noge nego je tako bilo produkcijski predviđeno, kao i na prethodnim koncertima. Nakon balada izašao je Saša Matić, jedan od njezinih gostiju, a za to vrijeme je Lepa Brena bila u backstageu. Potom se na bini pojavila sa zavojem oko noge, no nitko tome nije pridavao pažnju jer je uslijedio dio hitova iz 80-ih. Brena je bila nasmijana u disko kugli s podignutom nogom pa zaplesala na pjesmu 'Mile voli disko'. Koncert nije skratila, niti je itko primijetio da je ozlijeđena.



