Obavijesti

Show

Komentari 15
ODMAH JOJ PRISKOČILI U POMOĆ

Lepa Brena opet pala dok je dizala noge plešući na pozornici

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Lepa Brena opet pala dok je dizala noge plešući na pozornici
Foto: Telegraf.rs
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Snimka pada se brzo pojavila na društvenim mrežama, s opisom 'Nisi bio na Breninom koncertu, ako Brena nije pala pred tobom'. Srećom, pjevačica se nije ozlijedila nego je s osmijehom nastavila pjevati

Admiral

Lepa Brena nastupila je u srijedu u klubu u Budvi i doživjela manju nezgodu prilikom izvođenja svoje dobro poznate koreografije za pjesmu 'Kolovođa'. Brena je, naime, zamahnula nogom u pokušaju da ju podigne, no izgubila je ravnotežu i pala.

Snimka se brzo pojavila na društvenim mrežama, s opisom 'Nisi bio na Breninom koncertu, ako Brena nije pala pred tobom'. U pomoć su pjevačici odmah priskočile članica benda i tehničke ekipe, no Brena se sama brzo osovila na noge i nastavila pjevati sa smiješkom na licu, piše srpski Telegraf. Gostujući nedavno u jednom podcastu, Brena je ispričala kako su gotovo svi njeni ekstremiteti pretrpjeli višestruke lomove, a neki su se dogodili i na pozornici.

SKRIVENI RAJ FOTO Privatnost im je najveći luksuz! Pogledajte gdje domaće i svjetske zvijezde bježe ljeti
FOTO Privatnost im je najveći luksuz! Pogledajte gdje domaće i svjetske zvijezde bježe ljeti

- Joga mi je puno pomogla, jer sam se ja polomila. Slomila sam i lijevu i desnu nogu, i lijevu ruku. Sva sam se polomila nekoliko puta - ispričala je pjevačica i prisjetila se nezgode na koncertu u Zagrebu 2024. kada je član tehničke ekipe pao na njenu nogu.

- Desnu nogu sam slomila na koncertu, ali sam sa slomljenom nogom pjevala još sat i pol - kazala je Brena. Nezgoda u kojoj je slomila gležanj, dogodila se na njenom trećem koncertu u Zagrebačkoj Areni, nakon čega je završila i na operaciji te je morala otkazati posljednja dva koncerta.

Do nezgode je došlo usred koncerta, kada je član tehničke ekipe nespretno pao s pozornice u spušteni lift upravo dok je Brena čekala svoj izlazak pred publiku i tako je ozlijedio. Ona je iz lifta izašla sa smiješkom i zapjevala 'Pazi kome zavidiš'. Nitko u dvorani nije primijetio da je teško ozlijeđena.

Nakon toga sjedila je na barskom stolcu i pjevala balade, no ne zbog slomljene noge nego je tako bilo produkcijski predviđeno, kao i na prethodnim koncertima. Nakon balada izašao je Saša Matić, jedan od njezinih gostiju, a za to vrijeme je Lepa Brena bila u backstageu. Potom se na bini pojavila sa zavojem oko noge, no nitko tome nije pridavao pažnju jer je uslijedio dio hitova iz 80-ih. Brena je bila nasmijana u disko kugli s podignutom nogom pa zaplesala na pjesmu 'Mile voli disko'. Koncert nije skratila, niti je itko primijetio da je ozlijeđena. 

KRATKI PREDAH Lepa Brena i Boba luksuznom jahtom uplovili su u Opatiju
Lepa Brena i Boba luksuznom jahtom uplovili su u Opatiju


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda
'PREPOLOVILA' SE

Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio
FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline
OČARAVAJUĆA 'KUĆANICA'

FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline

'Očajna kućanica' Eva Longoria s partnerom i prijateljima uživa na odmoru u Španjolskoj. Na krcatoj plaži u Marbelli, glumica je plijenila pažnju svojom pojavom
Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda
NAKON TRI GODINE

Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026