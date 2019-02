Lepa Brena: Popović je morao pobijediti s pjesmom 'Džuli'

Skandali na domaćim izborima za pjesmu Eurovizije nisu počeli kad se zavijorila hrvatska zastava. Prije gotovo 60 godina, kad se Jugoslavija prvi put prijavila za Euroviziju 1961., naš pošteni narod, nesklon prevarama i muljažama, potpuno je transparentno odabrao svojeg prvog predstavnika na ovom natjecanju. Malo morgen. U društvu zvijezda poput Gabi Novak, Ive Robića i Ivice Šerfezija, pobijedila je potpuno nepoznata Ljiljana Petrović, i to iz bizarnog razloga. Beograđani su, pretendirajući na pobjedu svoje predstavnice, glasovali za autsajdere, a to isto su radili i Zagrepčani. I tako je u zbroju glasova ni kriva ni dužna na Euroviziju išla Ljiljana Petrović. Eto, varamo ovaj napaćeni narod još od početka...

A teza da nam je uvijek netko drugi kriv na Euroviziji datira još iz 60-ih godina. Tad su se prvi put spomenuli klanovi, prepoznale su se skandinavske, beneluške i romanske grupe. Pjesma Đela Jusića, koju su izvodili Dubrovački trubaduri, 1968. je u Londonu osvojila osrednje osmo mjesto. Tad je na Euroviziji nastupio i Cliff Richard, a Đelo i društvo su spominjali nepravdu u europskom šoubiznisu kojemu Juga nije pripadala.

Nekoliko godina kasnije Tereza Kesovija je izašla na europsku pozornicu pjesmom 'Muzika i ti'. Najprije su je zamalo diskvalificirali još u Sarajevu, nakon što je navodno otkrila ime skladatelja pjesme (Nikica Kalogjera i Ivica Krajač), što je po pravilima bilo strogo zabranjeno. Potom su prevedene propozicije o završnom natjecanju do Kalogjere stigle tek četiri dana prije nastupa, a skladbu je na generalnoj probi morao skraćivati i mijenjati kako bi ostao u propozicijama, dok su svi ostali skladatelji došli s potpuno novim aranžmanima. Valjda su imali ažurnije prevoditelje.

A zbog pobjede Daniela Popovića i 'Džuli' nastao je 1983. veliki skandal. Opet su počele padati optužbe o namještanju, a ovaj put paljbu je sasula jedna od najvećih jugoslavenskih folk zvijezda - Lepa Brena. Ona je uoči natjecanja bila apsolutni favorit i mnogi su je već vidjeli na eurovizijskoj pozornici. Ipak, Brena je izgubila, a nakon toga je otvorila dušu...

- Još prije nego što je proglašen pobjednik imala sam dojam da je sve to jedna budalaština. Novinari su me isforsirali, a to je stvorilo otpor kod pojedinih ljudi. A jedna prijateljica me uoči natjecanja pitala što se uplićem kad je sve namješteno i kad se zna tko će pobijediti. Ona mi je rekla da će pobijediti Daniel. Odgovorila sam joj da sam došla na natjecanje da pokažem nešto što je tipično naše, a ne da pobijedim s namještaljkama.

A potom se Brena obrušila na Daniela:

- Ovaj dečko, Daniel, jest da je pobijedio, ali bi mu prava pobjeda bila da se radilo o Opatiji ili Splitu, ali ne o Euroviziji. Oduvijek sam smatrala da se Europi ne treba uvlačiti u dupe i da se Jugoslaveni trebaju predstaviti svijetu onakvi kakvi jesu, a ne da stalno nešto foliraju. To što šaljemo otrcanu kopiju nekih stranih uzora - to je sramota! Da ne bude zabune, ta ‘Džuli’ nije loša, ali to nije jugoslavenska pjesma, to s ovim narodom nema nikakve veze. Ja sam barem bila originalna - balkanska.

Kako je Brena rekla da smo se trebali predstaviti svijetu onakvi kakvi jesmo, napravili smo to 1990., kad je Eurovizija održana u Zagrebu. Najprije prvi put u povijesti prošlogodišnja pobjednička pjesma nije otvorila natjecanje (Riva i 'Rock Me'), i to zbog sukoba Jugotona i organizacije.

Potom su u tehnici sfušali matricu prvim izvođačima - Azucar Moreno - tpa su se Španjolke pogubile već u prvim taktovima i od sramote doslovno pobjegle s pozornice. A nekoliko dana prije Eurovizije voditelji Oliver Mlakar i Helga Vlahović uvrijeđeno su dali otkaz nakon što im je jedan od novinara rekao da su prestari. Na kraju su se ipak vratili i odradili posao.

U hrvatskoj eri nastupa na Euroviziji vidjeli smo nekoliko optužbi za plagijat i namještanje rezultata glasovanja, ali jedna od originalnijih optužbi stigla je iz tima Franke Batelić. Naime, tijekom Frankina nastupa još 2010. 'riknuo' je vatromet na bini pa se njezin tim žalio da je takav organizacijski propust nedopustiv. Navodno, prema njihovu mišljenju, da je vatrometa bilo - Franka bi pobijedila.

Nesretna Franka i u sljedećim godinama nije bila lišena skandala. I opet ne svojom krivicom. Nakon što su je s HRT-a odabrali kao hrvatsku predstavnicu na Euroviziji prošle godine, padale su optužbe da je to samo zato što je djevojka nogometaša. A potom je izbio i skandal oko plagiranja - nakon što je nepoznati rumunjski glazbenik Guez optužio Franku da je pjesma “Crazy” plagijat njegove pjesme “Ceea ce iubim”. Guez se nakon nekog vremena primirio, a ne treba biti kandidat za Mensu kako bismo shvatili na koji način se stišao Rumunj.

Severina je zbog svojeg nastupa sa 'Štiklom' digla mnogo prašine, prije svega zato što je to Severina, a potom i zbog koncepta pjesme. Riječ je o običnom glazbenom bućkurišu, u kojem neuspješno koegzistiraju Boris Novković, Goran Bregović i Severina. U njega su utrpali i Linđo, i 'Afriku papriku', i Bregin melos iz vremena Islamovića, hrpu kinđurija i kiča. Tekst je napisala Seve, a pjesmu je kritika popljuvala.

- Razmišljala sam odustati od Dore nakon kritika jer mi sve ovo zapravo ne treba. Što se ja moram pravdati na tako niskoj razini - je li nešto srpsko, hrvatsko ili bosansko? ‘Štikla’ je nešto izvorno. Mene optužuju da je tekst banalan, ali nisam primijetila da je bilo koja pjesma na Dori baš neki ‘Rat i mir’.

Seve možda i ima pravo, ali s isforsiranim cirkuskim konceptom teško su se mogli nadati boljem eurovizijskom plasmanu. A možda im to nije ni bila namjera. Uzburkali su kritiku, digli prašinu, a to je uvijek Sevki bio dobar put za promociju. Dobru ili lošu, za Sevkinu popularnost - potpuno nebitno.

