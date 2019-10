Let 3: Erotikom s madraca se bore protiv zagađenja planeta

Riječki bend Let 3 sinoć je bio gost zagrebačke Tvornice kulture, koja ove godine slavi 20 godina postojanja. Jedan od naših najuspješnijih i najdugovječnijih grupa u istoj je dvorani zabilježio neke od svojih antologijskih nastupa, a ovoga su puta napravili pravi spektakl.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Tko spava, ne zagađuje. Puno spavanja, manje zagađenja - bio je moto performansa. Članovi benda na pozornici su ležali na krevetima otprilike pola sata. Kao što su najavili, performans predstavlja neke osobne stavove članova grupe vezane uz aktualnu problematiku čije posljedice osjećamo mi, ali i generacije koje dolaze. Odnosi se na ekološku osviještenost protiv klimatskih promjena.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nakon otprilike pola sata zastori su se na pozornici pomaknuli te je publika vidjela kako su članovi benda zapravo za to vrijeme 'spavali'. Publika je bila u čudu, vikali su.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Damir Martinović Mrle (58) počeo je svirati, a zatim je čitao knjigu 'Seksualni život Catherine Millet', koja je postala bestseller i smatra se važnim doprinosom seksualnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Dok je čitao knjigu, napravio bi kratku pauzu u kojoj bi oni otpjevali pjesmu. Članovi benda su najprije bili u bijelim ogrtačima, a potom su se presvukli u svoje standardno šarene kostime.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Posljednjih godina bend je bio diskografski aktivan te je objavio dva izdanja, a trenutno pripremaju album obrada najuspješnijih pjesama. Koncert Leta 3 dio je proslave 20 godina Tvornice kulture koja se obilježava s 20 koncerata domaćih i inozemnih izvođača.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Let 3 inače svoju publiku voli iznenaditi performansima. Prije nekoliko godina povodom Uskrsa nastupili su u klubu Stereo u Rijeci. Tamo su imali performans kojim su željeli poslati poruku mira oko cijelog svijeta.

Točno u ponoć, po srednjoeuropskom vremenu, u noći sa 16. na 17. travnja, poslali su poruku. Poruka je putovala svijetom punih 60 dana nakon čega se trebala vratiti u Rijeku. Prošla je kroz svih 25 vremenskih zona, desetine država, preko svih oceana i mora da bi se vratila kući 16. lipnja na dan Sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke. To je ujedno bio i najduži klupski koncert koji je grupa u svojoj povijesti odsvirala.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Godinu dana prije Let 3 izveli su performans 'Omađijaj me!' i na splitskoj Pjaci. Ispaljujući čepove iz stražnjica, uspjeli su pogoditi neke od brojnih obožavatelja koji su došli po svoj primjerak DVD-a. Zoran Prodanović Prlja 'omađijao' je Mrlu, tuckajući ga golemim umjetnim penisom po čelu. Iz penisa je na kraju izašao bijeli golub. Let 3 doveo je i svog robota Velonguzija. Znatiželjni su ga svašta pitali, a on je imao samo jedan odgovor.

- Pi*ka - ponavljao je robot mehaničkim glasom.