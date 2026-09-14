Let 3 koncertno promovira album 'RKTRD NDRD' na velikom koncertu u Tvornici

Grupa Let 3 održat će u subotu 14. studenog u zagrebačkoj Tvornici kulture veliku koncertnu promociju albuma „RKTRD NDRD“. Na deveti studijski album Leta čekalo se punih devet godina. Nakon izdanja „Angela Merkel sere“ 2016. bend je dohvatio nove visine nezaboravnom „Mamom ŠČ“ i napadom na Pjesmu Eurovizije, kao i odličnim pokušajem s „Babarogom“ sezonu kasnije. Ipak, na cjelovito djelo čekalo se studenog 2025., čime se zaokružilo i dugih 20 godina od epohalnog izdanja „Bombardiranje Srbije i Čačka“.

„RKTRD NDRD“ je donio 12 novih pjesama i jednu svježu interpretaciju „Ciklame“, ovaj put izvedene uz zbor Concordia Discors, Jeku Primorja i Riječki filharmonijski orkestar. Album su, kao izdvojeni singlovi, predstavili „Cikica“, „Lassie“, „Mravljkooka pupica“, „Miele Rosa“ i, posljednji, „Žlica“, kojeg su neki mediji najavili kao pravog nasljednika klasika „Nafta“ ili „Dijete u vremenu“. Prvotno nazvan „Ljubav“, pa srećom promjenjen u „RKTRD NDRD“, kritike su novi album gotovo isključivo uvrstile među najveća izdanja prošle godine zaključujući da „Što god napravili, Let 3 su uvijek bez greške Let 3, sviđalo se to nekome ili ne i nakon svih ovih godina još uvijek zvuče samo i isključivo kao Let 3”.

Koncert u Tvornici 14. studenog bit će, naravno, prilika i da se čuju sve najveće pjesme iz gotovo 40 godina karijere jednog od naših najvažnijih rock sastava. Od otvarajuće „Sam u vodi“ s epohalnog prvijenca „Two Dogs Fuckin'“ pa sve do kreativne razigranosti hitova s novog albuma Let 3 je ugradio četiri desetljeća teško opisivog ludila nošenog radovima među kojima se ističu „Izgubljeni“, „Kontinentio“, „Profesor Jakov“, „Drama“, „Dijete u vremenu“, „Ne trebam te“, „Riječke pičke“, „Ero s onog svijeta“, „Sokol“, „Vjeran pas“, „Droga“, „Nafta“, ali i brojne druge koje upravo na koncertima dobivaju dimenziju više. Let je oduvijek bio jedan od bendova čija se posebna snaga krije upravo u live nastupima, a svirka u Tvornici definitivno neće biti samo još jedan koncert u nizu. Upravo suprotno!

Early bird ulaznice po cijeni od 15 eura u prodaju kreću odmah u sustavu Core Event, te u Drito Baru i Dirty Old Shopu. Nakon što se prodaju ili najkasnije za dva tjedna cijena im se diže na 18 eura.