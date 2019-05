Leyla Hajrović dala 80.000 kn za torbu, a platila i da vidi Kim

Titula supruge nogometaša većinu asocira na lagodan život u luksuzu. Prve su u redovima za najskuplje torbe, voze skupe automobile, a na društvenim mrežama svakodnevno objavljuju fotografije s luksuznih putovanja...

Foto: Instagram

Jedna od njih je i Leyla Hajrović (27), supruga Dinamovog igrača Izeta (29) koja je jedna od rijetkih ‘WAGsica’ koja ima veći broj pratitelja na Instagramu od svog izabranika. Atraktivni par otkako je došao u hrvatsku metropolu ne prestaje plijeniti pozornost svojim ekstravagantnim stilom života, a mnogi su ih prozvali balkanskim Beckhamovima. I dok Victoria ispija kave s Amal Clooney, naša Leyla druži se s jednom od najbogatijih zvijezda na svijetu Kim Kardashian (38) kod koje se učila šminkati. Cijena šestosatnog makeup tečaja kod njezinog vizažista Maria Dedivanovića košta 'skromnih' 11.000 kuna.

Foto: Instagram

Iako nema svoj reality show poput klana Kardashian, Leyla se ‘’bacila’’ i u youtuberske vode, a njezina putovanja prate tisuću djevojčica koje maštaju kako će odjevene po posljednjoj modi business klasom putovati na egzotične destinacije.

Leyla, iako je rođena u Švicarskoj, podrijetlom je iz Bosne i Hercegovine, a njezinu prvu brendiranu torbu, baš kao većini žena nogometaša, nije kupio suprug već roditelji. I dok Izet dolazi iz radničke obitelji iz Sarajeva, Leyla je imala drugačije obiteljsko zaleđe. Roditelji su joj vlasnici prijevozničke firme u Zürichu.

Foto: Instagram

Odrastala je na ‘’zlatnoj žlici’’ pa ne čudi da je završila privatnu osnovu i srednju školu. Leyla ne slijedi stereotipe koji kažu kako supruge nogometaša najčešće nisu obrazovane. U roku je diplomirala ekonomiju te specijalizirala knjigovodstvo. Dinamovu zvijezdu upoznala je prije sedam godina u rodnom Zürichu. Nakon više od dvije godine vjenčali su se nakon čega se Leyla preselila u Istanbul. Pristala je na nomadski život, a Izet je izjavio kako je Leyla njegova najveća potpora i životni oslonac.

Foto: Privatni album

- Nije bilo lako donijeti takvu odluku. U to sam vrijeme imala stabilan posao kod kuće, s vrlo pristojnom plaćom i velikim mogućnostima za napredak. Naposljetku, presudila je ljubav i nije mi niti najmanje žao. Nije lako živjeti našim životom, no ljudi to ne razumiju - rekla je Leyla u intervjuu za Gloriju.

Iako često na Instagramu objavljuje odlaske na modne revije, evente i ostala popularna događanja, Leyla najviše uživa u maksimirskoj loži, a Izetove utakmice ne propušta. Stoga ne čudi da je Hajrović najvatrenijoj navijačici priredio događaj koji će pamtiti cijeli život.

Foto: Privatni album

Povodom pete godišnjice braka, Izet je najprije ukrasio njihovu sobu stotinama crvenih ruža i balona, ali to nije sve. Priredio joj je i večeru, a kako proslava njihove godišnjice ne bi prošla klasično, Dinamova zvijezda angažirala je violinista koji je odsvirao pjesmu ‘’All Of Me’’, Johna Legenda (40).

Foto: Instagram

Osim što uživa u romantičnim trenucima sa suprugom, Leyla ne krije kako je njezina najveća strast moda. Mlada balkanska trendseterica prepoznatljiva je po komadima koji odišu kvalitetom i luksuzom, a za dobru torbu ili cipele voli iskeširati i nekoliko tisuća eura. Tako u njezinom ‘’virtualnom ormaru’’ odnosno na Instagramu možemo pronaći odjeću i nakit s potpisom modnih dizajnera kao što su Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci...A baš poput najvećih svjetskih zvijezda u svom ormaru ima i nekoliko torba kultne francuske modne kuće Hermes. Za Birkinicu je 'iskeširala' oko 80.000 kuna.

Foto: Instagram

U luksuznom životu Leyla i Izet planiraju živjeti još neko vrijeme s obzirom na to da o prinovi ne razmišljaju. Barem je tako influencerica pričala svojim obožavateljima.

Foto: Instagram

- Kao da moramo zato što smo u braku imati odmah i djecu. Generalno, u našem životu skoro ništa nije planirano jer je to nemoguće kada si nogometaš. Nama je odlična ova trenutna situacija, a kada budemo htjeli i kada bude suđeno, tada će sve biti vezano za ‘’juniore’’ - zaključila je Leyla.