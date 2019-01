Leyla Hajrović o prinovi: Kao da Izet i ja moramo imati djecu

Pitanje o planovima za dijete mi puno vas postavlja i nekako mi nije jasno zašto. Kao da netko tko je u braku mora odmah imati djecu. Općenito u našem životu gotovo ništa ne planiramo jer je to skoro nemoguće kada si nogometaš. Nama je odlično tako kako je, a u trenutku kada budemo željeli i bude bilo suđeno, biti će sve ostalo vezano uz 'juniore', rekla je Leyla Hajrović (29), supruga nogometaša zagrebačkog Dinama Izeta Hajrovića (27).

[video: 1203660 / ]

Iskreno odgovarajući na pitanja svojih pratitelja na Instagramu, Leylu je jedan od njih pitao kad će ona i Izet napokon početi 'raditi' na prinovi.

Bračni par podigao je prašinu kad je početkom prošle godine iz Züricha preselio u Zagreb. Leyla, inače Švicarka rodom iz Travnika, javnost je zaintrigirala specifičnim modnim izričajem i time stekla popularnost na društvenim mrežama. I njezin Izet modnim kombinacijama privlači jednaku pozornost.

Foto: Instagram

U nedavnom intervjuu za Story, Leyla je komentirala optužbe da previše vremena, ali i novca troši na skupe krpice i život 'na visokoj nozi'.

- Vjerojatno me ne biste prepoznali da me vidite dok šetam Cvjetnim trgom u trenirci i bez šminke. Mislim da su mediji malo preuveličali našu ljubav prema sređivanju i modi. Naravno da ću se dotjerati kad idem na neki event ili snimanje, ali većinu sam vremena obično odjevena. Nije ni da Izet sat vremena prije treninga razmišlja koju će kombinaciju taj dan odabrati. Volimo modu i lijepe stvari, ali nije to opsesija. Kupujemo i odjeću high street brendova i ne mora sve biti markirano - rekla je supruga Dinamovca.