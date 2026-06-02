Ležanje u tangama, oko golog tijela samo piton: Ovako je Sydney odbrusila kritičarima

Zmija omotana oko vrata, zavodljivo izležavanje na šanku... Tim je kadrovima Sydney Sweeney (28) odlučila podsjetiti kako je izgledalo snimanje treće sezone 'Euforije', a usput i odgovoriti svima kojima je zasmetala njezina Cassie Howard. 'To se zove... gluma', poručila je kratko nakon što je njezin lik izazvao val kritika i rasprava među gledateljima.
Nije ni čudo da se oko Cassie digla prašina.
U trećoj sezoni njezin se lik pridružuje OnlyFansu, upada u nove kaotične odnose, a veliku pozornost privukla je i provokativna scena s filmskom zvijezdom koju glumi Homer Gere.
Ipak, oni koji 'Euforiju' prate od samog početka teško mogu reći da ih je Sydney iznenadila..
Cassie Howard od prve je sezone jedan od najkontroverznijih likova serije, a njezine su scene i ranije izazivale reakcije gledatelja.
Mnogi još pamte scenu iz prve sezone u kojoj Cassie doživljava orgazam na vrtuljku pred skupinom promatrača, kao i kadar iz druge sezone kada gola leži na prostirci od medvjeđe kože.
Ali jedna osoba koja je na njezinoj strani je njezin dečko, Scooter Braun.
Izvor je za Page Six rekao da glazbeni producent u potpunosti podržava glumicu, uključujući i provokativne scene.
- Scooter nema apsolutno nikakav problem sa Sydneynim provokativnijim scenama u ‘Euforiji‘ ili bilo kojim poslom koji obavlja kao glumica. On u potpunosti razumije da je to dio njezina posla i poštuje koliko je predana svom zanatu - rekao je izvor.
- Njihova je veza vrlo sigurna i postoji snažna razina povjerenja među njima. Braun nije tip koji se osjeća ugroženo zbog njezina posla ili pokušava kontrolirati koje uloge preuzima. Nevjerojatno podržava njezinu karijeru i ponosan je na sve što je postigla -nastavio je.
Braun je i prošli tjedan u jednom podcastu rekao da je obožavatelj kontroverzne nove sezone serije: 'Shvaćam. Pristran sam, sviđa mi se', rekao je prije nego što je drsko dodao: '[Bilo je] nevjerojatnih izvedbi određene glumice.'
Lik Cassie, koju glumi Sydney Sweeney, razvija u trećoj sezoni svoju karijeru na platformi za odrasle.
Mnoge je šokirala i scena u kojoj Sydney pozira kao beba. Tu su scenu mnogi kritizirali na društvenim mrežama i pisali da je 'bolesna, vulgarna i uznemirujuća'.
Cassie na ovaj način prikuplja novac kako bi platila vjenčanje s Nateom.
U jednoj epizodu Cassie, u očajničkom pokušaju da privuče pažnju popularnog influencera, prvi put u životu uzima kokain, pleše na stolu i ulazi u interakciju s drugim gostima. Vrhunac scene događa se kada Cassie, kako bi impresionirala domaćina, utrljava kokain na svoje genitalije.
Možda i najčudnija scena dosad dogodila se dok je Cassie sanjala. U snu se pojavljuje u kompletu s leopardovim uzorkom, a zatim počinje rasti do visine zgrada. Nakon što je prošetala gradom i svojom kosom srušila helikopter, uočava sićušnog muškarca u poslovnoj zgradi kako gleda jedan od njezinih videa. Scena završava tako što mu pokazuje svoje grudi, koje od siline razbijaju prozorsko staklo.
