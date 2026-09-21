Liam Gallagher nikada nije živio tiho: Brata je godinama javno vrijeđao, a opet pune stadione

Liam Gallagher jedan je od najprepoznatljivijih britanskih rock-pjevača posljednjih nekoliko desetljeća. Karakterističan glas, samouvjeren nastup, ruke iza leđa i britak jezik pretvorili su ga u simbol britpopa devedesetih. Kao frontmen Oasisa dosegnuo je svjetsku slavu, dok su njegov temperament, privatni život i dugogodišnji sukobi sa starijim bratom Noelom Gallagherom osigurali da gotovo nikada ne nestane iz središta pozornosti.

William John Paul Gallagher rođen je 21. rujna 1972. u Burnageu u Manchesteru. Najmlađi je od trojice sinova Peggy i Thomasa Gallaghera, a odrastao je uz braću Paula i Noela. Djetinjstvo obitelji bilo je teško zbog nasilnog ponašanja njihova oca, a Liam i Noel tijekom tinejdžerskih godina često su upadali u probleme.

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Liam isprva nije pokazivao veliko zanimanje za glazbu, no u kasnim tinejdžerskim godinama počeo je slušati Beatlese, The Who, The Stone Roses i The Kinks. Posebno ga je fascinirao John Lennon, kojemu je poslije odao počast tako što je svome sinu dao ime Lennon. Glazbeni put započeo je kao pjevač grupe The Rain. Kada se njegov brat Noel vratio s turneje na kojoj je radio s Inspiral Carpetsima, priključio se bendu i ubrzo preuzeo ulogu glavnog gitarista i autora pjesama. Grupa je dobila novo ime, Oasis.

"Definitely Maybe" i britpop groznica

Debitantski album "Definitely Maybe" iz 1994. pretvorio je Oasis u jednu od najvećih novih britanskih grupa. Samo godinu poslije "(What's the Story) Morning Glory?" donio im je globalnu slavu zahvaljujući pjesmama "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" i "Champagne Supernova".

Uslijedilo je i poznato britpop rivalstvo s Blurom, čiji je simbol postala izravna borba singlova "Country House" i "Roll with It" 1995. Blur je dobio tu bitku na britanskoj ljestvici, ali Oasis je nastavio rasti u jedan od najvećih rock-bendova svoje generacije.

Liam je istodobno postajao gotovo jednako velika medijska priča kao i sama glazba. Njegove izjave, incidenti i neprestane svađe s Noelom redovito su završavali na naslovnicama.

Svađa s Noelom i kraj Oasisa

Iako je Noel bio glavni autor Oasisa, Liam je postupno počeo pisati vlastite pjesme. Njegov prvi autorski doprinos na albumu bio je "Little James" s albuma "Standing on the Shoulder of Giants" iz 2000.

Na kasnijim albumima postajao je sve aktivniji kao autor. Napisao je "Songbird", objavljen kao singl 2003., kao i "I'm Outta Time", jednu od zapaženijih pjesama s posljednjeg studijskog albuma Oasisa "Dig Out Your Soul".

Odnos Liama i Noela bio je buran gotovo od samog početka Oasisa. Braća su se svađala na turnejama, tijekom snimanja albuma i u intervjuima, a njihove prepirke s vremenom su postale sastavni dio priče o grupi.

Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION

Sve je kulminiralo 2009. uoči nastupa na festivalu Rock en Seine u Parizu. Nakon ozbiljnog sukoba iza pozornice Noel je napustio grupu, objavivši da više ne može raditi s Liamom. Oasis se raspao nakon petnaest godina karijere.

Sljedećih godina braća su preko intervjua i društvenih mreža nastavila razmjenjivati uvrede, pa se ponovno okupljanje dugo činilo gotovo nemogućim. Ipak, petnaest godina nakon raspada stigla je vijest koju su milijuni obožavatelja čekali, Oasis se vraća.

Veliki povratak Oasisa

Liam i Noel 2024. potvrdili su ponovno okupljanje, a povratnička turneja "Oasis Live '25" započela je u srpnju 2025. Bio je to prvi put nakon 16 godina da su braća zajedno nastupila kao Oasis.

Turneja je prerasla u golemi međunarodni događaj. Oasis je odradio 41 koncert na pet kontinenata, a nastupe je prema objavljenim podacima vidjelo više od dva milijuna ljudi. Cardiff, Manchester, London i Dublin bili su samo početak prije nastavka turneje kroz Sjevernu i Južnu Ameriku, Aziju i Australiju.

Ono što se u početku moglo promatrati kao jednokratna povratnička turneja u međuvremenu je postalo nešto znatno veće. Oasis je u rujnu 2026. potvrdio novi veliki koncertni ciklus za 2027.

Nova turneja nazvana je "Oasis Live ’27", a obuhvaća čak 38 koncerata od svibnja do rujna 2027. Bend će nastupati u Velikoj Britaniji, Irskoj, Europi i SAD-u. Richard Ashcroft, nekadašnji frontmen The Vervea i Noelov dugogodišnji prijatelj, najavljen je kao posebni gost turneje. Turneja počinje 21. svibnja 2027. na Celtic Parku u Glasgowu, gdje je zakazano čak pet koncerata. Nakon Škotske slijedi posebno važan dio turneje, povratak kući u Manchester. Na Etihad Stadiumu Oasis će tijekom lipnja održati čak 11 koncerata.

Beady Eye i solo karijera

Nakon raspada Oasisa Liam je s bivšim članovima grupe osnovao Beady Eye. Objavili su albume "Different Gear, Still Speeding" 2011. i "BE" 2013., ali je grupa prestala djelovati 2014. Gallagher se potom okrenuo solo karijeri. Album "As You Were" iz 2017. debitirao je na prvom mjestu britanske ljestvice, a uspjeh je ponovio s "Why Me? Why Not." 2019.

Rize Festival 2018 | Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS

Treći album "C'Mon You Know" objavio je 2022. Na njemu je surađivao s nizom poznatih glazbenika, među kojima su Ezra Koenig, Andrew Wyatt, Greg Kurstin i Dave Grohl. Grohl je s Gallagherom i Kurstinom napisao "Everything's Electric", na kojem je odsvirao i bubnjeve.

Ljubavi, brakovi i djeca

Gallagherov privatni život gotovo je jednako dugo bio predmet britanskih tabloida kao i njegova glazba. S glumicom Patsy Kensit počeo je vezu sredinom devedesetih, a vjenčali su se 1997. Njihov sin Lennon rođen je 1999.

Tijekom braka s Kensit Gallagher je imao vezu s pjevačicom Lisom Moorish, koja je 1998. rodila njihovu kćer Molly. Liam Molly godinama nije poznavao osobno. Prvi put susreli su se tek 2018., nakon čega su uspostavili odnos.

Foto: AAWE, CRHA

Nakon razvoda od Kensit bio je u dugogodišnjoj vezi s Nicole Appleton iz grupe All Saints. Njihov sin Gene rođen je 2001., a Liam i Nicole vjenčali su se 2008. Brak je završio nakon što je u javnost dospjela njegova veza s novinarkom Lizom Ghorbani, s kojom je dobio kćer Gemmu, rođenu 2013.

U međuvremenu je započeo vezu s Debbie Gwyther, svojom menadžericom i publicisticom. Gallagher ju je 2019. zaprosio tijekom odmora na Amalfijskoj obali.

Obitelj Gallagher dobila je novu generaciju u rujnu 2025., kada je Molly dobila sina s nogometašem Natom Phillipsom.