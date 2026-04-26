Liam Neeson ljubav života je izgubio u jednom danu, ta ga je tragedija skoro odvela do dna

Život slavnog irskog glumca Liama Neesona (73) priča je o vrtoglavim usponima, velikoj ljubavi, ali i nezamislivoj tragediji koja ga je zauvijek promijenila. Njegova romansa s glumicom Natashom Richardson bila je poput scenarija iz najljepšeg filma, no njezin iznenadni kraj 'gurnuo' je glumca i njegovu obitelj u godine tame, borbe s alkoholom i ovisnošću.

Liam Neeson i Natasha Richardson, kći slavne glumice Vanesse Redgrave, upoznali su se 1993. godine dok su zajedno glumili u predstavi Anna Christie na Broadwayu. Kemija je bila, kako je Neeson kasnije opisao, 'eksplozivna'. Iako je Natasha tada bila u braku s producentom Robertom Foxom, privlačnost je bila prejaka. Ubrzo se razvela i samo godinu dana kasnije, u ljeto 1994., par se vjenčao na svom imanju u Millbrooku, u New Yorku. U braku su dobili dva sina, Micheála i Daniela, i živjeli su životom koji se činio idiličnim.

Zbog nje nije postao Bond

Njihova veza bila je toliko snažna da je Natasha jednom prilikom postavila Neesonu ultimatum. Kada su mu ponudili ulogu Jamesa Bonda, rekla mu je: 'Dragi, ako prihvatiš ulogu Jamesa Bonda, nećeš me oženiti'. Neeson je bez razmišljanja odustao od uloge. Na njihovom vjenčanju, Natasha ga je iznenadila otpjevavši mu pjesmu 'Crazy Love' Vana Morrisona, za što je mjesecima potajno uzimala satove pjevanja.

Obiteljska idila tragično je prekinuta u ožujku 2009. godine. Tijekom skijaškog odmora u Quebecu u Kanadi, 45-godišnja Natasha pala je na stazi za početnike i udarila glavom. Budući da nije nosila kacigu, udarac je bio ozbiljniji nego što se činilo. U početku je odbila liječničku pomoć, uvjerena da je sve u redu. U telefonskom razgovoru s Neesonom, koji je bio na snimanju u Torontu, umanjila je ozbiljnost situacije.

​- Oh, dragi. Malo sam pala u snijeg - rekla mu je ležerno.

Najteža odluka u životu

Međutim, njezino se stanje ubrzo pogoršalo. Počela se žaliti na glavobolju i pokazivati znakove konfuzije. Hitno je prevezena u bolnicu. Kada je Neeson stigao, liječnici su mu priopćili stravičnu vijest: njegova supruga doživjela je moždanu smrt.

Rendgenska snimka pokazala je epiduralni hematom, krvarenje između lubanje i mozga. Prisjetivši se pakta koji su sklopili, da će jedno drugome isključiti aparate ako završe u vegetativnom stanju, donio je najtežu odluku u životu. Natasha Richardson preminula je dva dana nakon pada, a njezini su organi donirani, spasivši tri života.

Gubitak supruge ostavio je dubok i razoran trag. Neeson je priznao da je utjehu počeo tražiti u alkoholu.

​- Počeo sam piti previše. Krenulo je nakon što mi je supruga umrla. Navečer bih popio i drugu, ponekad i treću bocu vina - izjavio je u jednom intervjuu.

Godinama kasnije, shvativši da gubi kontrolu i potaknut brojnim ulogama u akcijskim filmovima koje su zahtijevale fizičku spremu, odlučio je prestati piti. No, tragedija nije slomila samo njega. Njihov stariji sin Micheál, koji je u vrijeme majčine smrti imao samo 13 godina, teško se nosio s gubitkom. Svoju je bol potiskivao, a zatim je uslijedila 'odgođena reakcija'.

Dotaknuo je dno

​- Svi su govorili: 'Tom je djetetu umrla majka, odatle dolaze problemi'. A ja sam mislio: 'Ne, nije, samo se volim zabavljati'. Ali gledajući unatrag, shvaćam da je to bila reakcija - priznao je Micheál, koji je utjehu tražio u tulumarenju, alkoholu i drogama.

Nakon što je 'dotaknuo dno', uz pomoć obitelji prošao je rehabilitaciju, uključujući i terapiju u divljini u Utahu. Kasnije je, u čast majci, promijenio svoje prezime u Richardson.

Godinama nakon tragedije, Neeson je tvrdio da je završio s ljubavnim životom. Ipak, sudbina je imala druge planove. Na snimanju remakea filma 'Goli pištolj' upoznao je Pamelu Anderson (58).

Unatoč glasinama da je riječ o marketinškom triku, izvori bliski paru potvrdili su da su njihovi osjećaji bili iskreni. Njihova kemija bila je očita na crvenom tepihu, a Neeson, koji je desetljećima tugovao, ponovno je izgledao sretno. Iako su se mnogi razveselili činjenici da je Neeson ponovo zaljubljen, otkrili su kako je veza ipak završila, odnosno da su danas samo dobri prijatelji.

*uz korištenje AI-ja