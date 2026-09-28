Ličinke, škorpioni, pačji kljun: U 'Asia Expressu' natjecatelji će okusiti specijalitete Kambodže

Utrka života u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' opasno se zahuktava, a pred natjecateljima je tjedan koji će im testirati granice - kako fizičke tako i one gurmanske! Voditeljica Antonija Blaće natjecateljima je najavila veliku vijest: „Ovo je vaš posljednji tjedan u Kambodži!“

I dok Luciano komentira kako vrijeme brzo prolazi, Antonija otkriva da će zato još dublje uroniti u Kambodžu, točnije u srce same kulture. „Upoznat ćete se s onim što je žila kucavica svakog naroda, a to je gastronomija“, kaže Antonija, a Ante nastavlja: „Ukratko, kambodžansko gastro iskustvo koje nikada neće zaboraviti.“

Foto: rtl

Neki će na spomen hrane odmah ogladnjeti, no druge će uhvatiti panika. Luna kaže da je gladna, da se samo želi najesti i da će danas jesti bilo što. S druge strane, nisu svi tako hrabri i oduševljeni. „Kad kažeš gastronomija u Kambodži, ne očekuješ pašticadu i njoke“, smatra Luciano, a Đana dodaje: „Mene to baš plaši. Meni ovdje hrana nikako ne odgovara.“

Antonija najavljuje parovima da će jela koja će kušati uglavnom biti ukusna, no pred njima će se, među ostalim, naći ličinke s crnom glavom, škorpioni, svinjska crijeva, svinjska krv, pačji kljun, bivolja koža te saće s pčelinjim ličinkama. Djevojke iz tima Gazele imaju samo jednu želju - da na jelovniku ne budu i stonoge jer su u Kambodži puno veće od onih u Lijepoj Našoj. Luciano kratko priznaje da je uplašen dok Katarina zaključuje da je sve to jednostavno odvratno.

Foto: rtl

Naravno, uz ekstremni kulinarski izazov, natjecatelji ne smiju zaboraviti na primarni cilj. Pred njima je i dalje utrka za amulet vrijedan 1000 eura, ali i ključni imunitet. Meri ističe kako bi bilo lijepo osvojiti imunitet i da će se maksimalno potruditi, a motivacija je golema jer Antonija jasno upozorava: „Netko od timova tko ne osvoji imunitet - ovaj tjedan napustit će Aziju.“

Tko će danas imati najviše sreće sa stopiranjem na autocesti, zašto će jedan par usred jurnjave odlučiti promijeniti rutu i kome će kazna biti draža opcija od kušanja kambodžanskih specijaliteta? Doznat će se i tko ima najosjetljiviji želudac te hoće li svi timovi na kraju dana uspjeti pronaći prenoćište u ovoj azijskoj avanturi.

Foto: rtl

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.