Lidija Bačić je ponosna: Fanovi obožavaju moju pjesmu 'Solo'

Za kraj 2017 sam vas pitala koji od mojih 5 singlova u ovoj godini vam je bio najdraži. Tijesno je pobijedila pjesma SOLO ( feat.Luka Basi) i to možda zato jer i na YouTube ima najviše pregleda- preko 5 milijuna. Volite jaakoo Solo, ali pjevate sve moje pjesme na nastupima i zato vam hvala. Zanimljiv podatak sam saznala jučer od mog tima: U zadnjih 7 GODINA sam UŽIVO s mojim bendom otpjevala 670 KONCERATA. Skoro 100 godišnje. Drago mi je da me slušate, pratite i dolazite na moje koncerte. HVALA VAM i sretna vam 2018 godina. U 2018 stižu moje nove pjesme i album REVOLUCIJA, kao i još puno iznenađenja vezanih uz PLANET LILLE. Pusa😘 Lille

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Dec 31, 2017 at 1:59am PST