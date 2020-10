Lidija Bačić: 'Nikada se ne bih skinula niti pjevala narodnjake'

Splitska pjevačica Lidija Bačić (35) u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrila je kako bi voljela snimiti duet s svjetskim zvijezdama poput Beyonce ili Lady GaGe, a otvoreno je pričala i o stvarima na koje nikada ne bi pristala. Jedna od njih je i skidanje do kraja.

- Što se tiče skidanja do kraja, to nećete doživjeti čak ni na filmu. Moja pojavljivanja su i u glazbi odmjerena i izazovna. Služe za promociju mene i moga glasa. Nikad nisam napravila ništa više ni manje od pokazivanja dobrog izgleda u dobroj mjeri. Ali pročitala sam nedavno jednu dobru konstataciju: Moje tijelo je kao Porsche - rekla je Lidija.

No skidanje nije jedina 'stavka' koju bi Splićanka odbila. Naime, Lile je otkrila i kako nikada neće zapjevati narodnjake već će se uvijek držati 'Lile stila'.

- Godinama sam pjevala u VIS-u Rafael u crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu. Išla sam i na festivale duhovne glazbe i pobjeđivala i snimala pjesme za njih, poput 'Stvoreni za nebo" ili Znak pobjede'. Pa ne bih pjevala nikakve "narodnjake" istočnog prizvuka, jednostavno se to kosi s našim dalmatinskim mentalitetom. Držat ću se svog Lille stila - dodala je Splićanka.

Za kraj je otkrila i kako nema dečka, a izgleda niti 'simpatiju' s obzirom na to da trenutno nije zaljubljena.