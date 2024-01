Lidija i Žanamari otkrile kakve su bile u školi: Jedna pjevala za dvojku, druga prolazila s 5.0...

Pjevačice Lidija Bačić (38) i Žanamari Perčić (42) otkrile su kakve su bile u školskim danima za In Magazin.

Lidija je priznala da joj neki predmeti nisu išli, ali da ju je izvukao njezin pjevački talent.

- Loše mi je išao predmet Knjigovodstvo u srednjoj školi i onda mi je tadašnja profesorica govorila 'OK, zapjevaj mi sad jednu pjesmu i dobit ćeš dva!' I točno se sjećam kad sam ja pjevala 'Lijepa li si', cijeli razred svi umiru od smijeha, a ja pjevam 'Oj Zagoro lijepa li si...' i naravno dobila sam ocjenu dva, ali nije me uvijek to tako polazilo. Jedne godine sam rekla sad moram zasukat rukave i naučit taj predmet i dobila sam pet - ispričala je pjevačica.

Njezina kolegica Žanamari, osim po svojoj pjevačkoj karijeri, poznata je i po činjenici da ima iznadprosječan IQ, pa u školi nikada nije imala problema.

- U osnovnoj školi sam bila više nekako u prvoj drugoj klupi, nisam baš voljela biti u prvoj, to mi je bilo too much. Ali prema srednjoj školi je sve išlo nazad, do predzadnje klupe. Uvijek je bila dobra ekipa, bila je dobra zezancija, nismo baš imali neko ludo vladanje moram priznat na satu, ali prolazila sam s 5.0, kampanjac, improvizacija, ne znam. Nisam baš nešto voljela učiti, više su mi išli ovi predmeti logički, matematika, fizika i to, a ovo što se trebalo bubat napamet mi nije išlo, ali ja sam uvijek našla načina, skupila bih 3-4 frendice, pa bi mi imale kolektivno učenje, čitanje na glas, jer kad čitaš naglas onda pamtiš bolje, mi smo to brzo i efikasno obavljale - objasnila je Žanamari.