Lidija iz 'Braka' pokazala prsten pa zaintrigirala: Je li zaručnički?

Lidija Stević je pokrenula šuškanja o zarukama nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju, a pratitelji su na njezinoj ruci primijetili prsten...

<p><strong>Lidija Stević </strong>(38), koju su gledatelji sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' zapamtili po turbulentnom odnosu s <strong>Alenom Topićem </strong>(43), nedavno se pohvalila kako je novi muškarac u njenom životu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>- Leptirići su u igri. Moglo bi se reći da imam nekog tko mi se sviđa, a i ja njemu - rekla je Lidija tada, no nije otkrila o kome je riječ. </p><p>Sad je, pak, pokrenula šuškanja o zarukama nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju, a pratitelji su na njezinoj ruci primijetili prsten. </p><p>- Je li to zaručnički prsten? - pisali su joj pratitelji, no ostali su zakinuti za odgovor. </p><p>Kao i inače, Lidija je uz fotografiju na kojoj je u prvom planu prsten, objavila i inspirativni citat.</p><p>- Ima stvari i odnose koje treba zakrpati, ali i onih koje je bolje ne krpati. Ako već moraš krpati, učini to na vrijeme, a ne da se primiš krpanja kad se krpa ili odnos već raspada. Kažu da nema te krpe koju jednom neće trebati zakrpati, ali ne treba smetnuti s uma da je krpa koja je previše puta krpana i sama postala jedna velika zakrpa. Svi mi tu i tamo zakrpamo neki odnos, ali je bitno znati kad treba prestat s tim jer nema smisla krpati nešto što je tijekom vremena postalo zakrpa - napisala je Lidija. </p>