Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' pozirala kao Uma Thurman: Zori će se svašta dogoditi u 2. sezoni

Publika je Lidiju Kordić (31) zavoljela kao Zoru Runje u seriji "Divlje pčele", ali iza toga nježnog lika krije se glumica s bogatim životnim i profesionalnim iskustvom. Na našem snimanju pozirala je poput holivudske dive, kao Uma Thurman, a u razgovoru za Cafe otkrila je svoju drugu, privatnu stranu.

Ispričala nam je kako je tekao njezin put, od odrastanja u crnogorskim Radanovićima i prvih odbijanja na putu do glumačke akademije pa sve do glamura u Rimu i Veneciji te Turskoj.

- Svašta će se Zori događati u drugoj sezoni - rekla nam je.



Pogledali smo "I Will Find You", Netflixovu seriju koja obara sve rekorde, kao i novi film Stevena Spielberga, "Dan razotkrivanja", u kinima.



Prošlo je 45 godina od jednog od najvećih pustolovnih filmova svih vremena. Sad imate priliku "Otimače izgubljenoga kovčega" pogledati na velikom platnu 5. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac. U vremeplovu smo se prisjetili glumačke dive Marije Kohn. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.