Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' pozirala kao Uma Thurman: Zori će se svašta dogoditi u 2. sezoni

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Lidija Kordić iz 'Divljih pčela' pozirala kao Uma Thurman: Zori će se svašta dogoditi u 2. sezoni
1
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U PETAK NA SVIM KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Admiral

Publika je Lidiju Kordić (31) zavoljela kao Zoru Runje u seriji "Divlje pčele", ali iza toga nježnog lika krije se glumica s bogatim životnim i profesionalnim iskustvom. Na našem snimanju pozirala je poput holivudske dive, kao Uma Thurman, a u razgovoru za Cafe otkrila je svoju drugu, privatnu stranu.

U PETAK NA KIOSCIMA Bio je Vice Vukov, Josipa Lisac, Taylor, a za Cafe je Lovro Juraga postao na jedan dan - Joker!
Bio je Vice Vukov, Josipa Lisac, Taylor, a za Cafe je Lovro Juraga postao na jedan dan - Joker!

Ispričala nam je kako je tekao njezin put, od odrastanja u crnogorskim Radanovićima i prvih odbijanja na putu do glumačke akademije pa sve do glamura u Rimu i Veneciji te Turskoj.
- Svašta će se Zori događati u drugoj sezoni - rekla nam je.

SAMO UZ 24SATA Stipe Sladoljev samo za Cafe 'postao' legendarni Mr. Wolf iz kultnog filma 'Pakleni šund'
Stipe Sladoljev samo za Cafe 'postao' legendarni Mr. Wolf iz kultnog filma 'Pakleni šund'


Pogledali smo "I Will Find You", Netflixovu seriju koja obara sve rekorde, kao i novi film Stevena Spielberga, "Dan razotkrivanja", u kinima.

U PETAK NA KIOSCIMA Mirna Mihelčić, zvijezda serije 'Kumovi': Nisam mislila da ću baš toliko sličiti Wednesday
Mirna Mihelčić, zvijezda serije 'Kumovi': Nisam mislila da ću baš toliko sličiti Wednesday


Prošlo je 45 godina od jednog od najvećih pustolovnih filmova svih vremena. Sad imate priliku "Otimače izgubljenoga kovčega" pogledati na velikom platnu 5. srpnja na Ljetnoj pozornici Tuškanac. U vremeplovu smo se prisjetili glumačke dive Marije Kohn. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled
VELIKO SLAVLJE

FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled

Petra Dugandžić je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Nedavno je otkrila da je promijenila izgled, a danas slavi 50. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
FOTO Ivana Vida je prije 12 godina ponijela titulu Kraljice Hrvatske: Evo kako se mijenjala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Ivana Vida je prije 12 godina ponijela titulu Kraljice Hrvatske: Evo kako se mijenjala

Ivana Gugić, tada mlada manekenka, ponijela je titulu najljepše 2014. godine na izboru za Kraljicu Hrvatske. Iako je tada bila manje poznata javnosti, sada je svi vrlo dobro znaju kao suprugu našeg nogometaša Domagoja Vide
FOTO Kim pozirala u grudnjaku i gaćicama: 'Hamilton, sretniče!'
VRUĆE IZDANJE

FOTO Kim pozirala u grudnjaku i gaćicama: 'Hamilton, sretniče!'

Kim Kardashian objavila je nove fotografije na Instagramu na kojima je u donjem rublju pokazala svoje bujne obline

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026