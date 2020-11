Lidija: Nitko nema pravo mene vrijeđati ili verbalno zlostavljati

A kamoli to pravo nemaju članovi obitelji, partner, kolege ili prijatelji, jer to mi ni nisu pravi prijatelji, niti može biti ljubavi i poštovanja tamo gdje su uvrijede uvriježeni način komunikacije, zar ne?, napisala je

<p>Bivša sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', <strong>Lidija Stević </strong>(39), još jednom se raspisala na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nije moja odgovornost paziti da drugi budu odgovorni, niti je moj posao spašavanje drugih iz njihovih drama. Sasvim je u redu ako se drugi naljute, u redu je reći ne. Moj je posao usrećiti samu sebe i shvatiti što mene čini sretnom, a ono što nije do mene je da mislim, osjećam ili živim na način koji će usrećiti druge - započela je objavu.</p><p>Dodala je kako ima pravo na svoje osjećaje, stavove i misli, bez obzira što netko drugi o tim osjećajima i stavovima mislio. </p><p>- Drugi ljudi isto tako imaju pravo da im se ne sviđam ili da se ne slažu sa mnom, ali nitko me nema pravo vrijeđati ili verbalno zlostavljati, a kamoli to pravo nemaju članovi obitelji, partner, kolege ili prijatelji, jer to mi ni nisu pravi prijatelji, niti može biti ljubavi i poštovanja tamo gdje su uvrijede uvriježeni način komunikacije, zar ne? - poručila je.</p><p>Zatim je napisala kako nije u redu da se netko petlja u ono što ona misli ili osjeća prema drugima.</p><p>- I sasvim je u redu provoditi vrijeme onako kako želim i s kim želim, bez da to ikome objašnjavam (da ne kažem opravdavam). Ne treba mi dozvola da budem to što jesam, mislim to što mislim i da se poštujem. I da, imam svako pravo prekinuti sve odnose koji me iscrpljuju, kao i otkačiti sve ljude koji to zaslužuju, jer znam da sam dovoljna - zaključila je.</p>