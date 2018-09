'Lidija se s djecom nije slikala jer uvjeti to nisu dozvoljavali'

Imam puno koncerata, nastupi uživo su smisao svakoga tko se bavi pjevanjem :)... Ipak je važno još jedno; dati pažnju svima koji dođu na moj koncert i požele sliku za uspomenu-to mi ne može biti naporno bez obzira koliko vas čeka na fotku...to je najmanje što mogu napraviti za svoju publiku... Povodom toga ću iza ljetne turneje REVOLUCIJA TOUR sa preko 30 koncerata napraviti YouTube video sa svim snimkama vaše pažnje i ljubavi prilikom zajedničkog fotkanja ... Do tada ova slika sa slučajno odabranom divnom mladom damom... i dijelim 2 skraćena videa sa zadnjih nastupa #LidijaUživo #publikaijasrca2 #istasiglas #LidijaKoncerti #revolucijatour

