Lidija se skinula za kalendar: 'Želi zaraditi na golim fotkama'

⚡⚡⚡WONDER⚡⚡⚡ __________________________________________________________________________ NOVI KALENDAR ZA ■2020■ BIT CE U PRODAJI OD 26.12.2019.❗❗❗ ____________________________ Sve info o prodaji od 26.12.2019. ____________________________ I ove godine Lille je spremila kalendar, ovaj put je vizualno vezan uz identitet duplog albuma REVOLUCIJA koji izlazi odmah na početku 2020 godine. #planetlille #istasiglas #dokazanouživo #wonderwoman #kalendar2020 #wonder #welcometoplanetlille

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Dec 22, 2019 at 4:10am PST