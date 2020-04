Lidija se žalila da Alenu smrde noge pa ga vrijeđala: Manijak si

Turbulentnom odnosu između učiteljice Lidije Stević (28) i Splićanina Alena Topića (43) u showu 'Brak na prvu' ne nazire se kraj. Imali su lijepo isplaniran spoj - večera pa izlet u Muzej iluzija, no sve je upropastila nova doza svađe.

- Mogla si pored mene bezbrižno hodati gola, ja te ne bih ni pogledao, a ne da te ne bih 'povalio' nasred dnevnog boravka ili sobe - govorio je Alen, dok je Lidija kolutala očima. Naglasila mu je kako joj se povraća od njegovog govora.

Foto: RTL

- Daleko si ti od romantičnog pozitivca, kakvim se prikazuješ. Vulgaran si, seksualni manijak, perverznjak i energetski vampir - krenula je nabrajati Lidija koja je vrlo nezadovoljna njihovim odnosom.

- Shvaćam da ja ispadam osoba koju je jako teško zadovoljiti, ali je zapravo Alen osoba koju je još teže zadovoljiti. On mene nikada nije pokušao zavesti niti smisliti jednu zajedničku aktivnost - iskrena je Lidija. Alen je, kaže, očekivao da će doći do svađe, ali ne i da će ovoliko daleko sve otići.

Foto: RTL

- Jako ružno, dno dna - izjavio je Alen nakon neugodne situacije koja se protezala cijelu večer. Na zajedničku večeru Lidija i Alen već su došli vidno neraspoloženi jer su se svađali u automobilu. Njoj se više ne da trpjeti njegovo ponašanje.

Foto: RTL

- Ti si tipični fejker, pomalo pasivno-agresivan. Zapravo, vučeš na mentalnog zlostavljača. Ja se tebe bojim, kad vidim taj tvoj luđački pogled, strah me što nemam neka vrata - rekla mu je Lidija. Alen joj je poručio da je može biti sram zbog tih riječi, a kad su se susreli s ostalim kandidatima, Lidija se nije mogla suzdržati pa se požalila Nadiji Amić (29) i Gordani Gašparić (62).

Foto: RTL

Njih dvije nisu imale što puno za ispričati već su joj, šokirane njezinom stranom priče, dale podršku zbog Alenovog vulgarnog izražavanja. Eksperti su shvatili da Lidija više nije mogla držati stanje situacije za sebe i da je imala potrebu ispričati to nekome tko će je razumjeti, ali su ipak došli do zaključka da je sve trebala riješiti u četiri zida s Alenom, a ne drugima se žaliti na njega.

Nisu se Lidija i Alen suzdržali ni da se ponovno posvađaju pred ostalim kandidatima, a upetljali su u to i Adama Kromera (33). On je prije njihovog odlaska u Split rekao Lidiji da organizaciju putovanja prepusti Alenu jer ide kod njega u goste, što je ona protumačila grubim ponašanjem.

- Zar on nema nimalo poštovanja prema njoj pa da se tako ponaša?! - pitala se Nadia promatrajući Lidijinu i Alenovu javnu svađu. Ipak, gledateljima je najviše za oko zapeo razgovor para u zoološkom vrtu kad je Lidija izrazila želju ići u kino, a Alen je rekao kako od 1996. nije otišao pogledati film. Potom ju je šokirao priznanjem što bi želio pogledati.

Foto: RTL

- Pogledao bih... Nisam dugo gledao pornjave nekakve... Volio bih se vratiti u djetinjstvo kad sam sa šest godina pogledao moj prvi film. To je bio 'Šest Šveđanki s benzinske pumpe' i to je bila pornjava. Tako da bih se vrlo rado vratio u djetinjstvo i ponovno pogledao dobru pornjavu - rekao je Alen. Lidija mu je odgovorila kako se vidi da je u kinu posljednji put bio u prošlom stoljeću. On je inzistirao da je povede da pogleda "pravu pornjavu da se malo podsjeti".

Foto: RTL

- Jer Lidija je inače maštovita pa bi joj možda i mašta proradila, možda bi sprovela nešto u djelo i skočila u trenutku, nikad se ne zna - objasnio je. Prošlog tjedna, par je bio u Splitu gdje je Alen Lidiju upoznao s prijateljima. Kad su došli u stan, Lidija se požalila kako njezinom reality suprugu smrde noge.

- Gledali smo televiziju, a onda sam ja zbrisala spavati kad se Alen izuo, ako smijem to reći. Znam da to nije okej i ne znam ni sama zašto mu to nisam rekla, ali stvarno mu noge jako smrde. Užas, Bože sačuvaj - prokomentirala je Lidija Alenu iza leđa.

