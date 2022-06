Lidiju Bačić dirnulo je Indirino sviranje: 'I kad pišti Lille uživa'

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, splitska pjevačica Lidija Bačić (36) i Slavonka Indira Levak (48) uživale su u zajedničkom društvu prije odlaska na crveni tepih na svečanoj dodjeli nagrada 'Hall of Fame'.

POGLEDAJTE VIDEO

Deveta dodjela nagrada održana je u Američkom paviljonu Zagrebačkog velesajma, a pjevačice su se za tu prigodu i slično odjenule. Obje su bile u crvenim kombinacijama. Lidija u crvenoj kožnoj haljini, koja je istaknula njezine bujne adute dok je Indira bila u crvenom kombinezonu.

Na Instagram profilu splitske pjevačice dan nakon svečanog događaja osvanuo je video na kojem se može vidjeti kako joj Indira svira klarinet. Iako Lille u opisu objave nije napisala ništa, na snimci se može vidjeti da je i više nego uživala u Indirinoj kratkoj izvedbi.

- Haha! I kad pišti moja Lille uživa. Volim te - napisala je Indira Levak u komentarima ispod objavljenog videa, a Lidija joj je na to poslala srce.

Objavu je u jednom danu lajkalo više od tri tisuće ljudi.

- Dvije dive; Bravo ljepotice; Vatra i led - pisali su im u komentarima pratitelji.

Na donatorskom koncertu 14. lipnja u zagrebačkoj pivovari The Garden Brewery zajedno će nastupiti pjevačica Lidija Bačić Lille (36) i jazz glazbenik Borna Šercar (50). Uz pratnju Viktora Lipića na klaviru i Zvonimira Šestaka na kontrabasu, Lille će pokazati svoje vokalne kvalitete izvodeći jazz obrade popularnih svjetskih i domaćih hitova poput "Smooth Operator", "Fly Me to The Moon" i "Moj lipi anđele".

