Glumica koja se proslavila u serijama 'Moderna obitelj' i 'Griselda' je na društvenim mrežama čestitala rođendan čovjeku kojeg je nazvala i drugim ocem
Lijepa Sofia Vergara pokazala je čovjeka koji joj puno znači...
Sofia Vergara, slavna glumica koja se proslavila ulogom u sitcomu 'Moderna obitelj' je na društvenim mrežama čestitala svom ujaku 80. rođendan uz nekoliko zajedničkih fotografija, otkrivajući bliskost s čovjekom kojeg naziva i drugim ocem.
- Sretan 80. rođendan mom ujaku/tati! Obožavam te, ujo Nando - napisala je Sofia. Među fotografijama se mogu naći i one iz prošlosti, na kojima se vidi mlada Sofia kako pozira s ujakom, ali i neke koje očaravaju koliko je glumica bliska s njime.
Zvijezda Netflixovog hita 'Griselda' ranije je pričala i o tragediji koju je prošla njezina obitelj. Naime, 1996. godine joj je u pokušaju otmice ubijen stariji brat Rafael. Imao je svega 26 godina tada.
- Bila sam uništena nakon njegove smrti - rekla je svojedobno. Par godina kasnije joj je dijagnosticiran i rak štitnjače, no srećom, otkriven je rano i potpuno se oporavila nakon operacije i terapije.
Glumica ima i mlađu sestru, Sandru Vergaru (37), koja se okušala u glumi, manekenstvu, radila je kako voditeljica, novinarka, vizažistica, a posljednjih nekoliko mjeseci privukla je pažnju i zbog angažmana u Netflixovom realityju 'Selling Sunset'.
- Biološki mi je rođakinja, ali me njena mama posvojila pa smo odrasle kao sestre - objasnila je ranije Sandra svoj odnos sa Sofijom.
Lijepa glumica je nedavno čestitala 80. rođendan i svom 'televizijskom suprugu', Edu O'Neillu, s kojime je glumila u 'Modernoj obitelji'.
